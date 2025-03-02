Зачем нужно распаривать лицо

Специалисты раскрыли пользу распаривания лица, сообщает издание «Лиза».

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Когда верхние слои эпидермиса нагреваются, запускается активное кровообращение, поэтому питательные вещества быстрее поступают к клеткам.

При этом главный плюс распаривания лица состоит в том, что поры раскрываются, и их проще очистить от грязи. Косметологи с помощью этого метода убирают отмершие клетки и пыль, после чего наносят специальные средства. Кремы и сыворотки в этом случае работают гораздо эффективнее.

Несмотря на пользу процедуры, ее нельзя проводить часто. Для нормальной и комбинированной кожи достаточно одного либо двух распариваний в неделю, для жирной – двух-трех раз, а обладательницам сухой или чувствительной кожи лучше ограничиться одним разом в неделю либо вовсе отказаться от этого.

В ходе процедуры не следует использовать водопроводную воду, так как она содержит хлор и иные примеси. Подойдет минеральная вода без газа, а также фильтрованная. Ее температура должна составлять около 40-45 градусов, чтобы не обжечь кожу. Кроме того, допустимо добавление в нее таких натуральных компонентов, как ромашка, шалфей, календула и розмарин.

Существует три основных метода распаривания: классический с тазиком, с профессиональным вапоризатором и компрессы с горячим полотенцем.

Самым популярным остается первый из них из-за своей доступности. Необходимо наклониться над тазиком на 5-7 минут, накрыв голову полотенцем. Держите лицо на расстоянии 30-40 сантиметров от воды.

Вапоризатор является хорошим вложением в домашний уход, поскольку он создает пар нужной температуры, помогает контролировать его интенсивность и имеет таймер.

Наиболее щадящий метод – горячие компрессы, которые накладываются на одну-две минуты.

Сразу после распаривания необходимо умыть лицо прохладной водой и нанести маски либо сыворотки. Следует воздерживаться от кислотных пилингов, солярия, а также спиртосодержащих тоников в течение суток.

Несмотря на обширный список преимуществ, у распаривания лица есть противопоказания. Так, от процедуры следует воздержаться тем, кто страдает от высыпаний, повреждений кожи по типу ожогов или порезов, недавно сделал инъекции либо переносит инфекционные заболевания.