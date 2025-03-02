Как замедлить слишком быстрый рост кутикулы

Эксперты по маникюру рассказали, как уменьшить скорость роста кутикулы, сообщает издание The Voice.

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Аккуратно обработанная зона кутикулы – основа идеального маникюра, поскольку именно это придает рукам ухоженный вид. Однако, что делать, если кожа у ногтевого ложа растет слишком быстро?

Существует несколько способов справиться с этой проблемой.

Так, следует перейти на более мягкую обработку кутикулы – подойдут апельсиновые палочки, пилки и ремуверы. Если кожу в этой области резать, слишком сильно тянуть или спиливать, то организм включит естественную функцию защиты, и она будет отрастать еще быстрее.

Кроме того, необходимо регулярно посещать мастера по маникюру, а также раз в неделю проводить легкий уход за руками дома.

Увлажнение и питание – важный шаг на пути к ухоженным пальчикам. Кожа у ногтевого ложа может стать грубой и сухой, если уделять ей недостаточно внимания. Спасением станут крем для рук и масло для кутикулы.

Очень важно не отдирать и не ковырять кутикулу, поскольку такое обращение с ней только усилит ее рост.

Если вы недавно отказались от обрезного или аппаратного маникюра и перешли на щадящий пилочный, то дайте коже время на адаптацию. Сначала она будет отрастать в привычном темпе, но уже через некоторое время ее рост должен замедлиться.