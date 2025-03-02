Специалисты по нейл-арту раскрыли самый стильный маникюр на весну

Эксперты по маникюру рассказали, чем привлекателен френч под тонировкой и как его сделать, сообщает издание The Voice.

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Большинство трендов в нейл-арте приходят и уходят, однако именно френч остается вечной классикой. Существует множество его вариаций, и одна из них – версия с ультраблеском.

Так называемый френч под тонировкой похож на обычный, но здесь упор делается на блеск, который придает ногтям желеобразное сияние. Кроме того, край ногтя чаще покрывается не белым цветом, а молочным либо прозрачным оттенком.

Такой нейл-арт легко сделать самостоятельно дома.

Для этого нужно подготовить ногти к маникюру – их поверхность должна быть чистой, сформированной и отполированной. Далее необходимо нанести на ногти два слоя лака с эффектом тинта, который станет основой для френча. Кистью для подводки делается рисунок на кончике ногтей. Затем их покрывают топом для дополнительного сияния и стойкости маникюра.

Самый главный плюс френча под тонировкой – отсутствие необходимости в частой коррекции, поскольку естественный базовый цвет долговечен.