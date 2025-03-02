Топ процедур для того, чтобы сделать лицо худым

Специалисты перечислили процедуры, которые позволят сделать лицо более худым, сообщает издание The Voice.

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Лицо может быть широким по нескольким причинам. В частности, это бывает из-за большого веса, особенностей костной структуры либо в связи с объемом жировой клетчатки в подбородке и щеках.

Если речь идет не о лишних килограммах, то здесь на помощь придут современные косметологические процедуры.

Лицо будет выглядеть более худым благодаря ботоксу, если он действует на жевательные мышцы и расслабляет их. Препарат, ослабляя их активность, мягко «ужимает» линию челюсти и делает ее более утонченной.

Еще один способ – филлеры, если акценты расставлены правильно. Небольшие инъекции в скулы создают видимость высокой костной структуры, поэтому визуально подтягивают линии лица. Если сделать филлеры в нижнюю челюсть и зону подбородка, это позволит избавиться от намечающихся «брылей». В свою очередь, уколы в область висков помогут создать V-образную форму лица.

Если вы бы хотели иметь более выразительное и четкое лицо, стоит также задуматься о коррекции подбородка с помощью хирургического импланта. Этот способ дает долгосрочный результат.

И, наконец, существуют такие методы, как липосакция зоны подбородка либо инъекции липолитиков. Если под подбородком есть жировые отложения, они могут испортить даже самые красивые черты лица. Расщепление этой ткани возвращает челюсти более четкие линии, а также делает шею подтянутой.