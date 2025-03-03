Какие наряды для церемонии «Оскара»-2025 выбрали звезды

Завершившаяся в Лос-Анджелесе церемония вручения премии «Оскар» обошлась без громких скандалов, но от этого не стала менее обсуждаемой. Всеобщее внимание публики привлекли российские звезды Юра Борисов и Марк Эйдельштейн, которые, хоть и не получили личные награды, все же завоевали статуэтку в составе оскароносной «Аноры».

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На этот раз главным цветом дорожки стал черный, который дочь Джонни Деппа Лили-Роуз обыграла прозрачными элементами, а певица Майли Сайрус — ярким макияжем и обесцвеченными бровями. Комик Адам Сэндлер и вовсе пренебрег дресс-кодом и, не изменяя своему стилю, посетил премию в худи и шортах. Чем еще запомнился прошедший «Оскар» — в галерее «Ленты.ру».

Российский актер Юра Борисов, хоть и остался без статуэтки, все равно стал одним из самых обсуждаемых гостей на церемонии. Борисов вышел на ковровую дорожку вместе с супругой Анной, которая, в отличие от большинства звезд на мероприятии, вместо черного наряда предпочла вечернее платье белого цвета. Но внимание фанатов привлек не выбранный гостьей образ, а поведение ее мужа, который тщательно поправлял подол ее платья для лучшего кадра.

В одном из интервью актер рассказал, что жена играет важную роль в его карьере, поскольку на самом деле является его агентом.

«На Рождество она загадала, чтобы я попал в "Анору"», — признавался он.

Дочь артистов Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз Депп появилась на премии в качестве одной из ведущих. 25-летняя актриса и модель озвучила победителей в номинации «Лучший дизайн костюмов». Долгое время девушка была музой модного дома Chanel и на церемонии также появилась в изготовленном на заказ наряде данной марки. Она выбрала прозрачное облегающее макси-платье черного цвета с баской и кружевом.

Депп отметила, что рада поддержать команду, работавшую над фильмом «Носферату», который был представлен в четырех номинациях и в котором актриса исполнила одну из главных ролей.

«Я с детства каждый год смотрела "Оскар". И это еще одна причина, по которой я так рада здесь быть», — добавила она в интервью Vogue.

Американская певица и актриса Ариана Гранде, которая в последнее время вызывает беспокойство у фанатов из-за чрезмерной худобы, приехала на премию в кутюрном платье модного дома Schiaparelli. Молочный наряд, который бренд представил в Париже в январе, состоял из фигурного корсета и воздушной юбки. Исполнительница была номинирована на «Оскар-2025» в категории «Лучшая женская роль второго плана» за игру в фильме «Злая: Сказка о ведьме Запада», однако премию она не получила.

Деми Мур, которая вопреки прогнозам критиков уступила «Оскар» коллеге Майки Мэдисон, вышла на красную дорожку 97-й церемонии вручения наград в серебристом платье Armani Prive с глубоким декольте и шлейфом. В победной речи Мэдисон выразила уважение коллегам, которые также претендовала на премию, получив в ответ искреннюю улыбку от проигравшей Мур.

«Для меня большая честь быть признанной рядом с вами», — отметила звезда «Аноры».

58-летний комедийный актер Адам Сэндлер не стал изменять собственному стилю даже ради престижной кинопремии. Он предстал перед камерами в голубой толстовке с капюшоном бренда Aviator Nation и черно-синих баскетбольных шортах Adidas. Ведущий Конан О'Брайен обратил внимание на образ сидевшего в зале артиста.

«Адам, что на тебе надето?» — поинтересовался он, пошутив, что Сэндлер выглядит «как парень, играющий в видеопокер в два часа ночи».

«Мне нравится, как я выгляжу, потому что я хороший человек. Меня не волнует, что я ношу», — в свою очередь парировала звезда.

К тому же манера Сэндлера выбирать простую и практичную одежду покорила зумеров, которые назвали в честь него тренд — Adam Sandler core.

Майли Сайрус с возлюбленным Максом Морандо поддержали всеобщий тренд на черный цвет. Певица предстала перед фотографами в блестящем платье модного дома Alexander McQueen, завершив свой драматичный образ макияжем в стиле smoky eyes, кружевными перчатками и бриллиантовыми украшениями. Еще одной изюминкой наряда стали обесцвеченные брови.

50-летняя испанская актриса и модель Пенелопа Крус посетила премию в облегающем макси-платье Chanel из белого шелкового шифона. Вдохновленный дизайном весенне-летней коллекции 1992 года, наряд был дополнен баской, шлейфом, драпировкой и рядом блестящих пуговиц. На создание изготовленного на заказ предмета гардероба ушло 254 часа. Также звезда надела серьги, кольца и брошь Chanel, украшенные бриллиантами.

Марк Эйдельштейн в костюме бренда Balenciaga уже попал в многочисленные списки best dressed, в том числе по мнению редакторов Vogue. 23-летний актер не претендовал на личную номинацию, однако «Анора» с ним в главной роли завоевала награду как «Лучший фильм».

Восходящая звезда Майки Мэдисон вышла на красную дорожку в черно-розовом платье модного дома Dior со шлейфом и бантом в зоне декольте. Ее образ завершили украшения Tiffany & Co в виде массивного колье с драгоценными камнями и браслета. И хотя актриса Деми Мур шла к заветной статуэтке всю жизнь и, по мнению критиков, имела все шансы ее получить, обладательницей награды все же стала Мэдисон, исполнившая главную роль в фильме «Анора».

В то же время резко похудевшая американская певица и актриса Селена Гомес выбрала элегантное платье Ralph Lauren в стиле старого Голливуда. Наряд с открытыми плечами был декорирован 16 тысячами стеклянных кристаллов, которые сотни часов вручную закрепляли 12 мастеров. Для большего эффекта создатели платья также окрасили прозрачные элементы в розовый оттенок с помощью аэрографа.

Звезды оскароносной «Аноры» Карен Карагулян, Ваче Товмасян и Марк Эйдельштейн позировали вместе с еще одним претендентом на статуэтку Джесси Айзенбергом. Тогда актеры еще не знали, что впоследствии картина Шона Бейкера получит награду в номинации «Лучший фильм».

Американская актриса Холли Берри, которая в январе помогла пострадавшим от пожара в Калифорнии и передала им свою одежду, появилась на «Оскаре» в сияющем платье с инкрустацией из мелких зеркал американского модельера Кристиана Сириано. Образ знаменитости завершила укладка в стиле 1960-х.

Тимоти Шаламе, уступивший награду Эдриану Броуди, привлек внимание фотографов ярким костюмом авторства дизайнеров Givenchy. Актер предпочел наряд одного из самых модных цветов сезона — сливочно-желтого. Вопреки недовольству публики, Шаламе посетил премию в компании с возлюбленной Кайли Дженнер, которая присоединилась к нему в платье Miu Miu уже после ковровой дорожки.

Актриса Эмма Стоун, уже заслужившая однажды «Оскар» в номинации «Лучшая актриса» за роль в фильме «Бедные-несчастные», в 2025 году присоединилась к звездному составу и выступила в роли ведущей. Знаменитость вышла на публику в созданном специально для нее платье-футляре с крупными пайетками бренда Louis Vuitton. Несмотря на то что в 2024 году с нарядом Стоун того же бренда произошел конфуз — тогда на платье актрисы разошлась молния, — Стоун все же вновь доверилась Louis Vuitton.

Американская актриса и комик Рэйчел Сеннотт предпочла для красной дорожки облегающее розовое макси-платье бренда Balenciaga. Лаконичный крой обнажающего плечи наряда компенсировался сотнями страз по всей поверхности. Предмет гардероба контрастировал с черными сапогами-чулками с острыми носами и шпильками. Также артистка нанесла неяркий макияж в коричневых тонах и сделала простую укладку, закрутив внутрь концы распущенных волос.

Американская и доминиканская актриса Зои Салдана впервые стала обладательницей премии «Оскар». Она получила награду за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Эмилия Перес». На мероприятии звезда появилась в бордовом макси-платье марки Saint Laurent с пышными ярусами. Наряд был оформлен украшенной стразами сетчатой вставкой бежевого цвета в районе груди и обнажал плечи артистки. Также ее образ дополнили прозрачные оперные перчатки и модульное ожерелье Cartier.

Холли Берри и Эдриан Броуди прямо на глазах спутницы актера повторили свой скандальный поцелуй 2003 года. Тогда Броуди, только что получивший награду за лучшую мужскую роль в фильме «Пианист», ошеломил публику, поцеловав Берри на сцене.