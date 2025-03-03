Дерматолог призвал подготовить кожу к весне

Рекомендуется использовать SPF-средства.

© unsplash

Пренебрежение защищающей кожу косметикой приводит к появлению новообразований. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила косметолог, кандидат медицинских наук Светлана Лапина.

«С приходом весны, когда мы соскучились по солнышку, нам не хватает солнечных часов, и народ дорывается до солнца, в горы выезжает или на побережье, всегда важно подготовить кожу к инсоляции и защитить её. Здесь важен SPF, который требует аккуратного нанесения. На волне сегодняшнего приёма пациентов мы внимательно стали относиться к ситуации, когда осмотр новообразований на коже, родинок, невусов имеет смысл, если пациент любит подвергаться к солнечному воздействую. Солярий не считается способом подготовки к солнечным ваннам. Ультрафиолет — всегда мощнейший триггер для развития неприятных кожных процессов».

Ранее врач-онколог призвал не ходить в солярии. Это увеличивает риски развития меланомы. Эпидермис необходимо защищать от ультрафиолетовых лучей, подчеркнул Игорь Утяшев.