Джулия Фокс пришла на «Оскар» в прозрачном «волосатом» платье

Экс-возлюбленная Канье Уэста, актриса и модель Джулия Фокс, вышла в свет в прозрачном «волосатом» платье. Фото опубликовано на сайте Page Six.

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35-летняя Джулия Фокс стала гостьей вечеринки Vanity Fair, которая ежегодно проходит после церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе. Бывшая девушка Канье Уэста выбрала для мероприятия абсолютно прозрачное платье Dilara Findikoglu, украшенное настоящими волосами. При этом модель не стала надевать белье. Актриса дополнила образ бежевыми замшевыми лодочками и париком с длинными темными волосами. Ей сделала макияж в нюдовых тонах.

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В феврале Джулия Фокс посетила церемонию вручения премии «Грэмми». Она появилась на красной дорожке в черном прозрачном комплекте, состоящем из топа и мини-юбки. Модель также надела укороченный кожаный бомбер, колготки в тон, высокие ботинки, повязку на голову и перчатки. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с черной подводкой, контурингом и коричневой помадой.

Джулия Фокс — актриса, модель и блогерша, которая прославилась своими откровенными нарядами. В 2022 году она состояла в отношениях с рэпером Канье Уэстом. Их роман продлился всего полтора месяца.