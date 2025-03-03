Как защититься от ультрафиолета весной

Весной солнце кажется мягким и ласковым, но его лучи могут быть весьма коварными. Многие уверены, что активная защита от солнца нужна только летом, но ультрафиолет действует на кожу круглый год, а весной — особенно интенсивно. Эксперты напоминают: даже если небо затянуто облаками, УФ-излучение проникает сквозь них и запускает процессы фотостарения. Как правильно использовать SPF весной, чтобы кожа оставалась здоровой, сияющей и защищенной? Разбираемся вместе с дерматологом Ириной Куроедовой.

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Весной защита нужна не меньше, чем летом

С приходом весны солнце поднимается выше, а угол падения лучей становится резче. Это значит, что воздействие ультрафиолета усиливается, даже если воздух еще прохладный.

«Многие замечают, что весной кожа быстрее покрывается пигментными пятнами и веснушками — это результат накопленного за зиму дефицита защиты. Вывод прост: SPF нужен каждый день — и в городе тоже, а не только на пляже», — объясняет врач.

SPF 30 — золотой стандарт, но не всегда

Дневной крем с SPF 15 — это минимальная защита, но для весны лучше выбрать средство с SPF 30 и выше. Если у вас светлая или чувствительная кожа, склонность к гиперпигментации или недавно проведенные косметологические процедуры, лучше использовать вообще SPF 50. Главное правило: защита должна быть достаточной, но не перегруженной — кожа должна дышать.

Не только лицо: защищаем руки, шею и зону декольте

Лучи активно воздействуют не только на лицо, но и на руки, шею и грудь. Эти зоны быстрее стареют, так как кожа там тонкая и практически не содержит сальных желез.

«Если не защищать их, со временем появятся мелкие морщины, пигментные пятна и потеря упругости. Выход: наносить солнцезащитное средство не только на лицо, но и на открытые участки тела», — напоминает эксперт.

Миф о солнце и витамине D

Некоторые отказываются от SPF весной, полагая, что он блокирует выработку витамина D. Это заблуждение: даже при регулярном использовании солнцезащитных средств организм получает достаточно ультрафиолета для синтеза этого витамина. Более того, в городских условиях мы все равно больше времени проводим в помещении, а значит, пополнить запасы витамина D лучше через питание или добавки.

Повторное нанесение — не прихоть, а необходимость

Даже самое стойкое средство не защищает кожу весь день. Через 2–3 часа действие фильтров снижается, а если вы потеете или касаетесь лица руками, защита стирается быстрее. Важно обновлять SPF, особенно если проводите много времени на улице. Для удобства можно использовать специальные пудры или спреи с фильтрами.

Выбираем правильный состав

Весной кожа может быть обезвоженной после зимы, поэтому важно выбрать солнцезащитное средство с увлажняющими компонентами. В составе должны быть гиалуроновая кислота, церамиды, витамины E и C — они помогут сохранить кожу мягкой и защищенной. Жирные текстуры лучше оставить на зиму, а весной использовать легкие флюиды и гели, которые не создают парниковый эффект.

Солнцезащитный крем — это база под макияж

Хороший SPF можно использовать как основу под макияж. Он не только защищает кожу, но и делает ее более гладкой, увлажненной и готовой к нанесению тона. Особенно удобны тональные кремы и пудры с SPF, которые позволяют поддерживать защиту в течение дня.