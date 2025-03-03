Актриса Зои Кравиц пришла на вечеринку "Оскара" в платье с вырезом на ягодицах
Голливудская актриса Зои Кравиц показала голые ягодицы на вечеринке Vanity Fair, которая ежегодно проходит после церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе. Фото опубликованы на сайте Just Jared.
36-летняя Зои Кравиц позировала на красной дорожке в черном облегающем платье с вырезом на ягодицах, которое было украшено стразами. Актриса также надела туфли на каблуках, массивный браслет, кольца и серьги. Визажист сделал знаменитости макияж с черными стрелками и нюдовыми губами, а стилист уложил волосы в гладкий пучок с прядями у лица.
Накануне Зои Кравиц спровоцировала слухи о новом романе. Актрису засняли, когда она выходила из ресторана с режиссером Ноа Сентинео. Знаменитости пока не комментировали сплетни.
30 октября издание People сообщило, что Зои Кравиц и Ченнинг Татум расторгли помолвку и расстались после трех лет отношений. Представители актеров не стали комментировать информацию. Недавно артистка впервые высказалась о разрыве.
«Мне нравится то, что мы сделали вместе, и я очень забочусь о нем. Я так рада, что все произошло. Я просто чувствую себя такой благодарной за то, что мы вместе отправились в это путешествие», — заявила Кравиц.