Зои Кравиц пришла на вечеринку «Оскара» в платье с вырезом на ягодицах

Голливудская актриса Зои Кравиц показала голые ягодицы на вечеринке Vanity Fair, которая ежегодно проходит после церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе. Фото опубликованы на сайте Just Jared.

© globallookpress

36-летняя Зои Кравиц позировала на красной дорожке в черном облегающем платье с вырезом на ягодицах, которое было украшено стразами. Актриса также надела туфли на каблуках, массивный браслет, кольца и серьги. Визажист сделал знаменитости макияж с черными стрелками и нюдовыми губами, а стилист уложил волосы в гладкий пучок с прядями у лица.

© Газета.Ru

Накануне Зои Кравиц спровоцировала слухи о новом романе. Актрису засняли, когда она выходила из ресторана с режиссером Ноа Сентинео. Знаменитости пока не комментировали сплетни.

30 октября издание People сообщило, что Зои Кравиц и Ченнинг Татум расторгли помолвку и расстались после трех лет отношений. Представители актеров не стали комментировать информацию. Недавно артистка впервые высказалась о разрыве.