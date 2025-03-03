Пудра для лица – незаменимый помощник в макияже, который помогает выровнять тон кожи, закрепить макияж и контролировать жирный блеск. Этот косметический продукт бывает двух видов: рассыпчатая и компактная пудра. Оба варианта выполняют схожие задачи, но имеют свои особенности.

Компактная пудра обычно представлена в удобном футляре с зеркалом и спонжем. Она плотнее по текстуре, легко наносится даже в дороге и быстро освежает макияж. Однако при многократном нанесении может утяжелять покрытие и подчеркивать текстуру кожи.

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Рассыпчатая пудра отличается легкой воздушной консистенцией. Она тонко ложится на кожу, не создавая эффекта «маски», закрепляет макияж и матирует без перегруженности. Чтобы добиться максимально естественного эффекта, рассыпчатую пудру наносят пушистой кистью.

Подробнее о том, как правильно наносить пудру, рассказала в своем видео блогер @lusi_ignateva.