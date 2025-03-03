Дерматолог предупредил, как нельзя лечить акне

Лечение акне требует комплексного подхода, включающего использование медикаментозных средств и соблюдение режима ухода за кожей, но многие пытаются избавиться от проблемы неэффективными и зачастую опасными методами. О них в беседе с «Лентой.ру» предупредила дерматолог, косметолог и главный врач центра лечения акне Dr.Konstanta Екатерина Константиновская.

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Одной из главных ошибок врач назвала самолечение акне агрессивными средствами, такими как спиртовые лосьоны, перекись водорода или дегтярное мыло. Эти вещества могут сушить кожу, вызывать раздражение и даже ожоги. Кроме того, эффективность этих средств против акне крайне сомнительная, подчеркнула дерматолог.

Также Константиновская призвала перестать выдавливать прыщи в надежде, что так от них получится быстрее избавиться.

«Выдавливание прыщей — одна из самых вредных вещей, которые можно сделать для своей кожи. Это приводит к распространению инфекции, образованию рубцов и поствоспалительной пигментации. Поэтому лучше записаться на профессиональную чистку к косметологу, а еще лучше — подобрать подходящее лечение с дерматологом», — Екатерина Константиновская, дерматолог, косметолог.

Неэффективным методом терапии акне Константиновская считает и частое умывание. По ее словам, избыточное очищение лишает кожу естественного защитного барьера, что приводит к пересушиванию и увеличению выработки кожного себума, а в итоге — и к усугублению акне. Оптимальной частотой умывания врач назвала один-два раза в день.

Не помогут избавиться от прыщей и народные рецепты, уверяет дерматолог.

«Многие средства от наших мам и бабушек, например, маски из глины, яиц, огурцов или лимона, могут быть не только неэффективными, но и вредными для кожи. Их применение может вызвать аллергические реакции или усугубить воспаление», — объяснила она.

Ранее Константиновская указала на связь стресса и проблем с кожей. Она объяснила, что нервное перенапряжение усиливает выработку гормонов адреналина и кортизола, которые, в свою очередь, способствуют повышению уровня сахара в крови и снижению иммунитета, что впоследствии влияет на состояние кожи.