Как создать весенний гардероб в духе бохо

Бохо-шик — это свобода, легкость и утонченная небрежность, воплощенные в декоре, фактурах и аксессуарах. Весной этот стиль расцветает особенно ярко: летящие силуэты, натуральные материалы, игра оттенков и слоистость образов делают его идеальным для теплого сезона. Как создать гармоничный и интересный весенний гардероб в духе бохо: разбираемся вместе со стилистом Машей Ведерниковой — и перечисляем самые знаковые вещи в этом стиле на весну.

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Легкое платье с этническими мотивами

Базой весеннего бохо-образа всегда остается свободное платье из натуральных тканей. Оно может быть: миди или макси длины — струящиеся силуэты подчеркивают женственность и ощущение внутренней свободы.

«Часто платье бывает с вышивкой, кружевом, принтом "пейсли" или цветочным орнаментом, но может быть и в нейтральных тонах (песочный, молочный, оливковый) или с винтажными оттенками. Дополняйте его плетеным ремнем, этническими украшениями и замшевыми сапогами или босоножками», — предлагает стилист.

Жакет или кардиган с фактурой

Весной многослойность — это не только красиво, но и практично. Идеальный вариант для бохо-шика — удлиненный жакет, вязаный кардиган или легкий тренч с эффектом натурального старения, хотя и деним прекрасно впишется.

«Выбирайте свободные силуэты, необработанные края и ткани с фактурой (лен, хлопок, вискоза), цвета — натуральные, землистые, приглушенные. Если хочется чего-то поинтереснее — попробуйте жакет с бахромой или этническим узором. Сочетайте легкую верхнюю одежду с простыми джинсами или многослойными нарядами, добавляя шарф с вышивкой или кружево», — советует эксперт.

Винтажные джинсы или брюки-палаццо

В этом расслабленном стиле важны свобода движения и комфорт, поэтому узкие джинсы лучше заменить на прямые или расклешенные с эффектом «варки» или потертостей. Отлично будут смотреться и легкие льняные брюки-палаццо, которые струятся при движении.

А если вы по каким-то причинам не любите штаны, то юбка-макси из денима — альтернатива для тех, кто предпочитает женственные силуэты. Комбинируйте джинсы с туниками, блузами с рукавами-фонариками и кожаными поясами, создавая баланс расслабленности и элегантности.

Блуза с объемными рукавами или кружевом

Романтичные и воздушные блузы — еще один мастхэв весеннего бохо-образа. Идеальные варианты: с кружевными вставками, рюшами, вышивкой, в оттенках слоновой кости, пудрового розового, карамельного, небесно-голубого. Такие вещи отлично смотрятся с джинсами-клеш, длинными юбками и кожаными аксессуарами.

Аксессуары ручной работы

Ни один бохо-образ не будет завершен без аксессуаров с историей. Это могут быть кожаные или плетеные пояса, подчеркивающие талию, деревянные, керамические или медные украшения, шарфы и палантины, крупные серьги, кольца с натуральными камнями, длинные подвески — акценты, которые сразу выдают стиль. Кстати, при желании можно добавить в образ замшевую сумку с бахромой или плетеную корзинку, чтобы подчеркнуть эстетику бохо.

Головной убор или платок

Бохо-шик любит небрежные, но выразительные детали. Весной можно добавить в образ фетровую или соломенную шляпу с широкими полями — элегантный, но расслабленный штрих.

Легкий платок или бандану можно носить на голове, на шее или привязать к сумке, а ободки, украшенные цветами или вышивкой — романтичный вариант для теплых дней. Если же вы не любите головные уборы, заплетите свободную косу и добавьте ленты или бусины, создавая естественный бохо-образ.