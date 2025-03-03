Самые вульгарные наряды знаменитостей на «Оскаре»-2025

В Лос-Анджелесе завершилась 97-я церемония награждения премией Американской академии кинематографических искусств и наук, известная как «Оскар». Номинанты и другие гости церемонии традиционно вышли на красную ковровую дорожку в сдержанных нарядах, следуя дресс-коду статусного мероприятия. Однако на афтепати премии все было иначе: здесь многие звезды, в том числе те, кому не досталось приглашение на официальную часть мероприятия, предстали перед публикой в нарочито сексуальных образах. Кто из звезд оголился на публике?

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Манекенщица Кендалл Дженнер в винтажном платье Mugler.

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Актриса Зои Кравиц в кастомном платье модного дома Saint Laurent.

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Телезвезда Кайли Дженнер в платье бренда Ashi Studio с возлюбленным, актером Тимоти Шаламе.

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Актриса Джулия Фокс в прозрачном платье авторства дизайнера Дилары Финдикоглу.

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Супермодель Эмили Ратаковски в платье марки Ludovic de Saint Sernin.

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Звезда «Эйфории» Хантер Шаффер в платье бренда 16Arlington.

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Рэперша Megan Thee Stallion.

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Актриса Оливия Уайлд в бохо-платье из коллекции модного дома Chloé.

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Певица Камила Кабельо в платье из кутюрной коллекции Alexis Mabile.

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Итальянская модель и телезвезда Эрика Пелосини.

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Американская актриса Никки Глейзер в платье авторства Valdrin Sahiti.