Какие украшения выбрали звезды на церемонию «Оскара»-2025

На церемонии вручения премии «Оскар» в 1970 году ни лучшая актриса Мэгги Смит, ни лучшая актриса второго плана Голди Хоун не присутствовали на церемонии, чтобы лично забрать свою награду. И хотя отсутствие «женщины часа» несколько притупило звёздную мощь вечера, Элизабет Тейлор, которая всё же присутствовала, с лихвой компенсировала ситуацию. Не в последнюю очередь это произошло благодаря огромному камню, мягко лежащему между её ключиц и идеально обрамлённому вырезом её платья цвета бархатной листвы. Актриса украсила своё платье, созданное знаменитым художником по костюмам Эдит Хед бриллиантом Taylor Burton весом 69 каратов.

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Тогда это неземное украшение задало планку для церемонии вручения премии «Оскар» на многие десятилетия, ведь это один из немногих поводов, где приветствуется праздность и классика старого Голливуда. Звёзды до сих пор стремятся соответствовать уровню Тейлор, выбирая уникальные изделия на главную красную дорожку года.

Взять, к примеру, жёлтый бриллиант Tiffany & Co. весом 128 карат, который Леди Гага надела в 2019 году, когда была номинирована на премию «Звезда родилась». А ещё яркое украшение от Bulgari стоимостью $6 млн, которым Зендея украсила своё платье от Valentino на церемонии вручения премии «Оскар» два года спустя.

Кто же сиял под блеском софитов ярче всех в этом году? Смотрите сами!

Селена Гомес в Bvlgar

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Майки Мэдисон в Tiffany & Co

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Зои Салдана в Cartier

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Маргарет Куэлли в Chanel High Jewellery

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Элль Фаннинг в Cartier

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Майли Сайрус в Boucheron