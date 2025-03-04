Какие украшения выбрали звезды на церемонию «Оскара»-2025

Ослепительный выход: самые эффектные украшения с красной дорожки «Оскара-2025»
На церемонии вручения премии «Оскар» в 1970 году ни лучшая актриса Мэгги Смит, ни лучшая актриса второго плана Голди Хоун не присутствовали на церемонии, чтобы лично забрать свою награду. И хотя отсутствие «женщины часа» несколько притупило звёздную мощь вечера, Элизабет Тейлор, которая всё же присутствовала, с лихвой компенсировала ситуацию. Не в последнюю очередь это произошло благодаря огромному камню, мягко лежащему между её ключиц и идеально обрамлённому вырезом её платья цвета бархатной листвы. Актриса украсила своё платье, созданное знаменитым художником по костюмам Эдит Хед бриллиантом Taylor Burton весом 69 каратов.
Тогда это неземное украшение задало планку для церемонии вручения премии «Оскар» на многие десятилетия, ведь это один из немногих поводов, где приветствуется праздность и классика старого Голливуда. Звёзды до сих пор стремятся соответствовать уровню Тейлор, выбирая уникальные изделия на главную красную дорожку года.
Взять, к примеру, жёлтый бриллиант Tiffany & Co. весом 128 карат, который Леди Гага надела в 2019 году, когда была номинирована на премию «Звезда родилась». А ещё яркое украшение от Bulgari стоимостью $6 млн, которым Зендея украсила своё платье от Valentino на церемонии вручения премии «Оскар» два года спустя.
Кто же сиял под блеском софитов ярче всех в этом году? Смотрите сами!
Селена Гомес в Bvlgar
Майки Мэдисон в Tiffany & Co
Зои Салдана в Cartier
Маргарет Куэлли в Chanel High Jewellery
Элль Фаннинг в Cartier
Майли Сайрус в Boucheron