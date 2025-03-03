Милли Бобби Браун – одна из самых узнаваемых молодых актрис современности. Зрители запомнили ее как подростка с короткой стрижкой «Очень странных дел», но за последние годы ее внешний облик изменился до неузнаваемости. Сегодня 21-летняя актриса выглядит гораздо старше своего возраста – и во многом это заслуга стилистов.

Когда Милли только начинала свою карьеру, ее естественная юность подчеркивалась простыми нарядами и минимальным макияжем. Однако с взрослением актрисы ее образы стали более «взрослыми»: свтелые волосы, резкие контуры макияжа, глубокие вырезы и откровенные силуэты делают ее похожей не на юную девушку, а на зрелую женщину. В некоторых выходах на красной дорожке ее сложно отличить от 30-летних звезд.

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Подобные изменения в образе вызвали дискуссии в сети. Кто-то считает, что Милли пытается быстрее дистанцироваться от детского амплуа, а кто-то винит индустрию, которая слишком рано навязывает молодым актрисам взрослый стиль.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @olya_lolyaa.