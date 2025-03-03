Как правильно подобрать красную помаду

Красная помада во все времена считалась главным женским оружием. Есть мнение, что в кометичке каждой леди она должна быть хотя бы в одном «дежурном» оттенке. Однако хищный цвет способен сыграть злую шутку. Премиум-стилист Наталия Малахова в беседе с WomanHit рассказала, как правилно выбрать оттенок красной помады, и в каких случаях появляться с яркими губами на людях будет не совсем уместно.

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Универсальный красный существует

Эксперт считает, что теотеретически свой оттенок в широкой палитре красного может найти любая женщина, независимо от возраста и оттенка кожи и глаз:

«Тут, скорее, играет роль психологический момент. Насколько человек готов принять себя с яркими губами».

Если вы сомневаетесь, а стоит ли примерять тот или иной экстравагантный цвет, то попробовать дома перед зеркалом точно стоит. А уж потом смело демонстрируйте свои манящие губы на публике.

«Можно найти ту самую, универсальную, которая подходит практически всем. Если взять все оттенки и выстроить по порядку, от темной до морковной, то в середине окажется цвет, который считается подходящим для любого женского типажа», — поясняет Малахова.

Подбираем по цветотипу

Если ваша кожа отличается желтым подтоном, в радужке глаз (карих, зеленых) присутствует янтарный оттенок, волосы отливают золотистым — вы относитесь к цветотипу «весна-лето». В этом случае среди вариаций красной помады вам больше подойдет спектр от нейтрально красного до ярко-морковного.

«Если же вы светолокожая, у вас голубые или синие глаза, русые с серым подтоном волосы, у вас "холодный" цветотип. Ваша помада — от нейтральной красной до темно-бордовой», — говорит эксперт.

Конечно, экспериментировать не возбраняется. Можно перепробовать на себе все цвета, если есть время и желание. Случается и так, что рекомендуемые вам оттенки красного и вовсе вам не понравятся. Яркая помада обязывает к безупречности. И основа под макияж, и тени, и оформление бровей в этом случае будут играть вам на руку, только если выполнены в соответствии с общей концепцией.

Альтернатива для скромниц

Настороженно относитесь к плотным насыщенным цветам и пока не готовы быть роковой соблазнительницей? Это не повод вовсе отказываться от красного. Пусть это будет ненавязчивый полупрозрачный блеск для губ. Он не станет сильно бросаться в глаза и одновременно добавит образу элегантности.