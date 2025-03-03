Косметолог назвал неочевидные причины появления лишних волос на женском теле

Женщинам и так уготована незавидная «пожизненная» борьба с волосами на теле, так они еще и на лице появляются. Ну не брить же их, в самом деле. Для начала нужно разобраться, откуда у вашей «волосатости» ноги растут. Появление излишней растительности на женском теле редко бывает вариантом нормы. Часто это следствие скрытых патологических процессов. Врач-косметолог Егор Махин в беседе с WomanHit рассказал, что может запустить рост нежелательных волос.

Гормоны

Когда в нежном женском организме случаются сбои и количество мужских гормонов начинает превышать норму, то появление волосков над верхней губой, на щеках и руках может стать неприятным сюрпризом. Если обычно они не были видны невооруженным глазом, то теперь отчетливо просматриваются даже на расстоянии. И это не привычный «пушок», а уже подобие мужской грубой растительности темного оттенка.

Синдром поликистозных яичников

Эта коварная патология подразумевает целый ряд неочевидных симптомов, которые способны значительно подпортить женщине жизнь, вызвав целый ряд комплексов. Помимо увеличения массы тела СПКЯ проявляется выпадением волос на голове, а порой и облысением по мужскому типу. А вот волоски на остальных частях тела, напротив, начинают усиленно расти. При первых признаках заболевания лишним будет явиться на внеплановый прием к гинекологу, дабы врач подтвердил или опроверг диагноз.

Неполадки с щитовидной железой

Косметолог советует почаще обращаться к эндокринологу, чтобы отслеживать малейшие проблемы с щитовидкой. Когда железа выходит из равновесия, часть обменных процессов в организме тоже начинает сбоить. Можно ждать любых «сюпризов», от выпадения волос до глобального их роста в совершенно нетипичных местах.

Побочка от лекарственных препаратов

Обычно в инструкции к лекарствам обозначают все вероятные побочные действия. Да и медик, назначающий новые препараты со стероидами или мужскими гормонами, обязан предупредить о последствиях. Но порой женщина может и не подозревать, что таблетки, помимо заявленного эффекта, спровоцируют нежелательные перемены во внешности. В частности, на такое способны противосудорожные средства и препараты с тестостероном.

Когда «волосатость» — норма

Врач отмечает, что порой предрасположенность к росту волосков на теле заложена генетически. В этом случае и бороться с растительностью, и переживать особо не стоит.