Восемь принципиальных нюансов, которые нужно знать о косметике

Хаотично пользуетесь средствами после импульсивных покупок? Предлагаем вспомнить прописные истины, благодаря которым косметика останется вашим бьюти-союзником и не станет источником проблем с кожей.

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Придерживайтесь регулярного ухода

Эпизодическое увлечение уходовой косметикой мало чем поможет в долгосрочной перспективе. Важнее не зашкаливающая стоимость нового крема, а регулярный базовый уход. Стандартная бьюти-рутина (недаром ее так называют) включает в себя заботу о коже два раза в день — утром и вечером. Важно очищать кожу щадящими средствами, тонизировать ее и увлажнять.

Регулярно проверяйте срок годности

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Если у вас нет привычки проверять срок годности косметики — устройте экзамен содержимому косметички прямо сейчас. Все, что заметно просочилось, безжалостно оправляйте в мусорное ведро (не забыв записать название любимого оттенка помады или румян). Вопрос не в том, что косметика может потерять часть своих потребительских свойств, а в рисках для здоровья — в упаковке могут поселиться бактерии, и консерванты не будут противостоять им вечно.

Всегда снимайте косметику перед сном

Главный бьюти-грех, о котором должна знать каждая девушка, — это ночной сон с мейкапом. Потрудитесь тщательно снять декоративную косметику перед тем, как лицо коснется подушки. Средства, кожное сало и грязь извне, накопившиеся на коже за день, становятся гремучей смесью при трении о постельное белье — в результате лень обернется забитыми порами и, как следствие, может привести к воспалениям.

Серьезнее относитесь к сывороткам

Приобретая сыворотку, важно осознавать, что это не безобидная добавка к крему на каждый день, а концентрированное средство, использовать которое нужно при необходимости и с конкретной целью, а не просто так. В идеале — проконсультироваться с косметологом, чтобы понимать, какие активные ингредиенты пойдут вашей коже на пользу и как долго будет длиться курс применения.

Составьте программу ухода

Принцип «чем больше, тем лучше» здесь не работает: бездумно наносить косметические средства одно за другим в надежде на максимальный эффект нельзя — чрезмерный уход может только навредить и привести вас в кабинет дерматолога. Поэтому, прикупив новую баночку, изучите действие средства и решите, как ее вписать в ваш существующий уход. Придерживайтесь инструкций и рекомендаций производителя.

Обращайте внимание на состав

В век агрессивного маркетинга наивно полагаться на кричащие обещания в рекламе и на упаковке. Скорректировать свои ожидания от средства можно, разобравшись в составе. Найти информацию о неведомых ингредиентах всегда можно в Сети или с помощью тематических приложений для смартфонов. Набравшись немного опыта, вам будет проще сделать правильный выбор со знанием дела.

Не используйте антивозрастные кремы раньше времени

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Тренд на увлечение антивозрастной косметикой дошел до абсурда — буквально до детей. Увлекающихся «взрослой» косметикой прозвали в честь одной из мировых сетей Sephora kids. Дело в том, что с помощью TikTok распространилось ложное убеждение: мол, anti-age можно использовать смолоду, и это поможет коже не стареть. Разумеется, это не так, и активные ингредиенты возрастных средств молодой коже могут попросту навредить. Выбирайте кремы по возрасту, чтобы обеспечить оптимальный уход с минимальным риском побочных эффектов.

Применяйте защитные средства

Даже самого премиального ухода недостаточно, если кожа остается беззащитной перед агрессивным воздействием, например, мороза или ультрафиолета. Поэтому важно использовать средства не только по возрасту, но и по сезону. Если для «серой» зимы будет достаточно дневного крема с фактором защиты от ультрафиолета SPF 15, то для отпуска на солнечном курорте понадобится уже SPF 50, который, к тому же, важно наносить повторно после купания и в принципе каждые пару часов.