Наряд Ким Кардашьян на афтепати «Оскара» сравнили с туалетной бумагой

Пользователи сети высмеяли наряд американской телезвезды Ким Кардашьян на афтепати кинопремии «Оскар». Соответствующие комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Lenta.ru

44-летняя предпринимательница выбрала для вечеринки, организованной журналом Vanity Fair, белое платье люксового бренда Balenciaga, состоящее из корсета и пышной юбки с карманами. На размещенных кадрах видно, что изделие выполнено из мятой ткани.

Поклонники удивились внешнему виду бизнесвумен и сравнили ее наряд с туалетной бумагой.

«Туалетная бумага и ужасный загар», «Что это за мятые простыни на ней?», «Это мусорный мешок или занавеска для душа?», «За кого она выходит замуж?», «Она выглядит так, будто прыгнула в ванну с автозагаром», — высказывались они в комментариях под постом.

В феврале сообщалось, что Ким Кардашьян попала в объективы папарацци в откровенном наряде на пляже.