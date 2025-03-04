Эксперт оценил модные образы кинопремии «Оскар-2025»

В Лос-Анджелесе прошла 97-я церемония вручения премии «Оскар». Помимо обладателей заветных статуэток, обсуждали и наряды звезд на красной дорожке. Но не каждый из них вызвал восторг у публики: некоторые смотрелись слишком просто, а другие — чересчур экстравагантно. Чьи образы оказались провальными на красной дорожке «Оскара», «Вечерняя Москва» обсуждала со стилистом и дизайнером украшений Анной Скороходовой.

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По ее словам, самыми неудачными образами на церемонии стали наряды темных цветов, близкие к стилю вамп.

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«Ее платье было приталенного силуэта. Образ дополняла кружевная часть, расшитая кристаллами Сваровски и представлявшая собой своеобразный чокер на шее. Казалось бы, тренд на открытые плечи популярен, его выбирают для красных ковровых дорожек, однако в такой интерпретации, как у Аны, образ получился неудачный. Отлив платья смотрится несколько старомодно. Он напоминает моду 2010-х годов. А ткань смотрится тяжеловесно и добавляет возраста и веса артистке», — считает Скороходова.

Если бы кружевной элемент был использован иначе, это смотрелось бы лучше, считает эксперт.

«Намного лучше, если бы этот чокер Ана примерила в качестве косынки или накидки. Это смотрелось бы более интересно и привлекательно. Также общность образа не дожата, нет определенного решения в прическе и макияже. Получился вечерний, но абсолютно проходящий и неудачный образ, потому что он не подчеркивает достоинства, а лишь указывает на те детали, которые хотелось бы скрыть», — пояснила стилист.

Доджа Кэт в Balmain

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По мнению стилиста, образ певицы получился спорный: он создает эффект эпатажа, но одновременно с этим кажется слишком гиперболизированным.

«Доджа выбрала фактуру леопарда, которая всегда привлекает внимание и шокирует. Поэтому, с одной стороны, образ смотрелся целостно, но, с другой стороны, создал ощущение перебора. Платье само по себе действительно хорошо сидит на Додже Кэт, но при этом впечатление остается несколько смазанным и чересчур экстравагантным. Если бы леопард был использован в качестве декоративных вставок и не было бы атласной ленты на шее, возможно, ее наряд смотрелся бы лучше, а строгие, четкие и чистые цвета сделали бы восприятие более интересным», — считает Скороходова.

Майли Сайрус в Alexander McQueen

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Певица и актриса появилась на дорожке не в самом интересном образе. Контрастные яркие проявления, которые она предпочла в своем наряде, в этом сезоне «Оскара» смотрелись блекло и даже неинтересно, высказалась эксперт.

«В образе Майли присутствовало большое количество сочетаний: платье в районе бедер завершалось линией, похожей на баску, а дальше начиналась полупрозрачная ткань из двойного слоя шифона. Подобное соединение фактур сыграло против нее. Платье будто разделило артистку на две части, скрыло ноги, не подчеркнуло линию талии, не смоделировало фигуру. Из-за вспышек камер платье стало казаться еще более темным. Не драматичное, а мрачное впечатление. И это прибавило пять–десять лет к возрасту», — пояснила Скороходова.

А акцентные детали образа выглядели очень мрачно, дополнила она.

«За счет черного и мрачного оттенка сам макияж показался более темным и тяжелым. А ее короткие кружевные, полупрозрачные перчатки, сделанные на манер байкерских, смотрелись несколько неуместно в образе», — сказала эксперт.

Вупи Голдберг в Christian Siriano

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Актриса выбрала интересное и эпатажное платье, но в данной ситуации экстравагантность оказалась неоправданной, считает стилист:

«Во-первых, для таких мероприятий стоит объективно оценивать возрастную категорию и род деятельности. Это платье добавило Вупи объема. Оно не подходит ей по цветовой палитре (даже в платье шоколадного либо коричневого оттенка она смотрелась бы гораздо лучше). Холодный синий оттенок со стальным отливом просто не коррелирует с внешностью Вупи».

Она отметила, в выбранном образе актрисы также не было целостности и завершенности.

«Это платье можно рассматривать исключительно как арт-объект. И на красной дорожке оно смотрелось разрозненно с Вупи: актриса — отдельно, платье — отдельно. В таком образе появляется дополнительный объем, и сам силуэт платья добавляет непонятных форм. Опять же, не было полного впечатления от образа, потому что прическа и макияж подобраны будто не для этого наряда», — сказала Скороходова.

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Для премии певица и актриса выбрала объемное платье в глубоком изумрудном оттенке. Однако выглядело оно на Синтии излишне объемным, уверена стилист.

«В данном образе снова применяется гротеск, когда элементы декора — бант, воротничок (как у фрака) или пышная юбка — гиперболизируются в размерах. Но в этой ситуации платье получилось действительно слишком объемным. Я считаю, вполне можно было бы убрать несколько сантиметров с юбки и банта. Возможно, эпатажное появление ей удалось, но в этом году прослеживается явный тренд на благородность, лаконичность, минимализм, чистые оттенки и правильный крой, чему противоречил образ Эриво. Тренд на яркие и странные проявления отошел на второй план, поэтому образ в контексте 2025 года смотрится несколько неуместно», — рассказала Скороходова.

Несмотря на то что в зоне декольте Синтии находился декоративный бант, который является модным элементом сезона, в этом наряде он оказался слишком объемным, чтобы оставить положительные впечатления об образе, заключила эксперт.

Также стилист рассказала о том, какие образы звезд с прошедшей премии «Оскар» стали лучшими на красной дорожке.