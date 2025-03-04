Что такое имиджевая пластика, рассказала пластический хирург

Пластический хирург рассказала, что такое имиджевая пластика и в чем ее отличие от других процедур. Новые тренды в бьюти-сфере подразумевают акцент на омоложение и раскрытие индивидуальности. Имиджевая пластика позволяет улучшить внешность без кардинальных изменений, сообщает «Вечерняя Москва.

© Мир24

Любовь Гауэр раскрыла, какие операции являются самыми популярными в данном направлении. Она отметила, что несколько операций могут провести за один раз это позволяет избежать многократного введения наркоза, сэкономить время на предварительных обследованиях и реабилитации и потратить меньше денежных средств.

Эндоскопическая подтяжка лба позволяет поднять низко расположенные брови и омолодить взгляд. Эта операция также снижает мимическую активность межбровной мышцы.

Еще один популярный вид вмешательства: блефаропластика, или пластика век. Операция на нижнем веке позволяет убрать мешки под глазами, растянутую кожу и мышцу. Верхняя блефаропластика избавляет от «хмурого взгляда из-за нависших верхних век. Рубец бледнеет в течение года и становится малозаметным.

Подтяжка средней трети лица позволяет справиться с птозом естественным явлением, при котором с возрастом ткани лица начинают «ползти вниз. Объем со щек и скул перемещается к носогубным складкам. Операция под названием чек-лист позволяет вернуть ткани на место.

Липофилинг позволяет заполнить недостающие объемы собственным жиром. Биоматериал очищают, обрабатывают и вводят в проблемные места, например, носогубные складки. Важно, что, в отличие от филлеров, собственный жир не вызывает аллергических реакций.

Существуют также процедуры для коррекции второго подбородка. При липосакции из проблемного места забирают жир, а платизмопластика помогает при расслоении мышцы и образовании «гамачка под подбородком.

Ранее эксперты рассказали, что мужчины стали чаще прибегать к челюстной хирургии. Цель операций придать подбородку более волевой вид. Мужчины в возрасте 45-55 лет стремятся добиться эффекта омоложения. Массивный подбородок ассоциируется в обществе с богатством, карьерным успехом, романтической привлекательностью и высоким политическим потенциалом. Коррекция внешности позволяет пациентам чувствовать себя более уверенно, говорят эксперты.