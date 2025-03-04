Какие косметические процедуры становятся наиболее популярными у мужчин

Мужчины все чаще начинают заботиться о своем внешнем виде. Косметолог-эстетист, разработчик профессиональной косметики Наталья Рябинова рассказала «Вечерней Москве», какие процедуры становятся наиболее востребованными среди представителей сильного пола и можно ли им пользоваться косметикой своих вторых половин.

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Стереотипы против ухода за собой

Первое, что стоит отметить, — это физические особенности кожи мужчин и женщин. Кожа мужчин в среднем в два раза толще и плотнее, чем у женщин. Это приводит к тому, что мужчины обычно не сталкиваются с такими распространенными проблемами, как тонкая кожа, выраженные морщины или вялость. Тем не менее за счет большей плотности кожи у мужчин наблюдается более «тяжелый» тип старения — провисание кожи, образование носогубных морщин, второго подбородка и брылей.

При этом мужская кожа довольно чувствительна. Это связано с ежедневным бритьем, которое может вызывать различные раздражения и даже такие заболевания, как розацеа. Поэтому выбор косметических продуктов и процедур для мужчин должен учитывать эти особенности.

Мужчины зачастую боятся ухаживать за собой из-за устоявшихся стереотипов и общественного мнения. Уход за собой традиционно считался женским занятием, и многие мужчины стараются избегать этой темы. Однако если смотреть на ситуацию под другим углом, можно заметить, что за счет того, что кожа мужчин меньше подвергалась воздействию уходовых средств, косметика для них действует намного быстрее и эффективнее. Результаты от применения косметики становятся заметными почти сразу, что привлекает многих.

Косметологические процедуры для мужчин

Ошибочно полагать, что мужчины обращаются к косметологу для расслабления и релаксации. Мужчины, как правило, ищут быстрых решений. Они заинтересованы в процедурах, которые дают мгновенный видимый эффект. Самые востребованные процедуры среди мужчин — это те, которые могут «снять» с них лет десять всего за один визит.

К таким процедурам относятся:

«10 лет за час» — это комплексная процедура, которая позволяет за короткий срок добиться значительных результатов. Она включает в себя различные методы подтяжки и лифтинга, что делает кожу более упругой и свежей.

— это комплексная процедура, которая позволяет за короткий срок добиться значительных результатов. Она включает в себя различные методы подтяжки и лифтинга, что делает кожу более упругой и свежей. RF-лифтинг — радиочастотный лифтинг, который стимулирует выработку коллагена и эластина, придавая коже более молодой, подтянутый вид. Это неинвазивная процедура, отлично подходящая для мужчин, желающих скорректировать контуры лица, минимизируя морщины и проявления старения.

— радиочастотный лифтинг, который стимулирует выработку коллагена и эластина, придавая коже более молодой, подтянутый вид. Это неинвазивная процедура, отлично подходящая для мужчин, желающих скорректировать контуры лица, минимизируя морщины и проявления старения. «Знойный итальянец» — специальная процедура, сочетающая элементы массажа и активную работу с кожей, которая помогает улучшить циркуляцию крови и делает кожу более ухоженной и свежей.

— специальная процедура, сочетающая элементы массажа и активную работу с кожей, которая помогает улучшить циркуляцию крови и делает кожу более ухоженной и свежей. «Кислородное преображение» — это метод, при котором кислород проникает в глубокие слои кожи, позволяя ей дышать и быстро восстанавливаться. Эта процедура отлично подходит для мужчин, желающих избавиться от следов усталости и стресса.

Так могут ли мужчины и женщины использовать одну и ту же косметику? Да, могут, однако стоит учитывать физические особенности кожи и потребности каждого пола.

Важно помнить, что в косметической индустрии все больше брендов разрабатывают продукты, отталкиваясь от универсальных компонентов, которые подходят как для мужчин, так и для женщин. Это позволяет не только расширять ассортимент, но и делать уход максимально доступным и понятным для всех.

Уход за собой — это не столько вопрос пола, сколько индивидуальных предпочтений и потребностей. В мире, где границы стереотипов стираются, уход за собой становится доступным каждому, независимо от гендера. Главное — это уделять внимание собственному здоровью.

Одна из распространенных проблем — отеки. К счастью, существуют эффективные способы, которые помогут быстро справиться с отечностью в домашних условиях, а также предотвратить ее появление в будущем. О нескольких проверенных методах рассказала «Вечерней Москве» косметолог Наталья Рябинова.