54-летняя Наоми Кэмпбелл вышла в свет в прозрачном наряде

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на ужин Acqua Fiuggi & Vogue Italia в Милане в откровенном образе. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

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54-летняя знаменитость вышла в свет в наряде, состоящем из корсета и прозрачной юбки, сквозь которую просвечивались ее ноги. Поверх упомянутого изделия звезда надела белую меховую шубу длины макси. В качестве обуви она выбрала черные лодочки.

В то же время в руке манекенщица держала черный клатч. Свой образ она украсила крупным кольцом, чокером и тонкой цепочкой. Внешний вид Кэмпбелл завершила прическа с частью заплетенных в косы волос и яркий макияж.

В феврале Наоми Кэмпбелл прошлась по подиуму в кожаном боди с глубоким декольте. Британская супермодель вышла на публику во время показа DSquared2 на Неделе моды в Милане.