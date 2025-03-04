Губастый фастфуд: Алена Водонаева раскритиковала жен рэперов

Российская телеведущая Алена Водонаева раскритиковала внешность жен российских рэперов. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

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Изначально блогерша высказалась о наряде супруги и коллеги актера Юры Борисова Анны Шевчук на церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе. Водонаева назвала ее характерной и интересной. Также она отметила, что артист продемонстрировал миру «фирменную» уникальную женщину.

В то же время Водонаева сравнила образ Шевчук с внешностью избранниц музыкантов.

«Хорошо, что это Борисов, а не какой-нибудь русский рэпер с губастой женой-фастфудом в синтетическом платье», — указала она.

Ранее в марте неожиданное поведение Анны Шевчук на премии «Оскар» в Лос-Анджелесе попало на видео.