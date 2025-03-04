Косметолог назвал четыре привычки, которые портят кожу лица

Косметолог Балакеримова: неправильный массаж лица может навредить коже. Редкая процедура в салоне поможет сохранить молодость и сияние кожи, если перед этим не избавиться от частых мелких привычек, негативный эффект которых гораздо больше, чем может показаться. Эксперт рассказала, какие бывают причины у преждевременного старения кожи и как их избежать.

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Как рассказала «Секрету фирмы» врач-косметолог и пластической хирург Зухра Балакеримова, есть 4 самые частые и, на первый взгляд, незначительные привычки, которые сильно влияют на здоровье и молодость кожи лица.

1. Привычка трогать руками лицо

По словам эксперта, в течение дня руки часто контактируют с загрязнёнными поверхностями, например телефоном, дверными ручками, деньгами и так далее. А после эта грязь может попасть на кожу лица, если его часто трогать.

«Перенося всё это на лицо, мы невольно создаём идеальную среду для размножения болезнетворных микробов, провоцируя появление акне, воспалений, раздражений и даже герпеса», — Зухра Балакеримова.

2. Привычка подпирать подбородок руками

При этом процессе руки не только касаются лица, но ещё и приводят к его деформации. По словам косметолога, может пострадать овал лица и тот рискует стать более оплывшим и менее чётким.

«В этом положении кожа длительное время находится в неестественно сдавленном состоянии, что способствует формированию глубоких морщин в области подбородка и шеи».

3. Неправильный массаж лица

В целом массаж лица — «мощный инструмент для поддержания тонуса и молодости кожи». По словам эксперта, массаж выполняется по определённым линиям, с учётом анатомических особенностей лица и типа кожи.

Он нужен для стимуляции естественных процессов регенерации, улучшения кровообращения и лимфотока, укрепления мышц лица и повышения эластичности кожи. Однако очень важно выполнять его верно. В ином случае массаж может привести к обратному результату.

«Суть проблемы кроется в механическом воздействии: грубое надавливание, интенсивное растирание, хаотичные движения — всё это растягивает кожу, травмирует коллагеновые и эластиновые волокна, нарушает микроциркуляцию и лимфодренаж. В результате вместо желаемого лифтинг-эффекта мы получаем противоположный результат: появление морщин, дряблость, отёчность и ухудшение общего тонуса кожи».

4. Неправильное снятие макияжа

По словам косметолога Балакеримовой, кожа вокруг глаз — самая нежная, поэтому к ней нужно относиться с особым вниманием.

Она практически лишена подкожно-жировой клетчатки и содержит меньше коллагеновых и эластиновых волокон, поэтому первые следы старения или усталости появляются именно там в виде пигментных пятен, тёмных кругов, морщинок и другого, отметила эксперт.

Как правильно ухаживать за кожей вокруг глаз

Эксперт подчеркнула, что уход за кожей вокруг глаз должен быть максимально деликатным и бережным. Снимать макияж нужно специальными средствами, чтобы не приходилось сильно тереть. А уходовую косметику нужно использовать правильно.

Наносить средства лёгкими, похлопывающими движениями подушечками безымянных пальцев. Двигаться при этом от внутреннего уголка глаза к внешнему по верхнему веку и в обратном направлении по нижнему. Избегать растягивания и надавливания на кожу.

«Не забывайте и о том вреде, который мы наносим коже, когда просто трём глаза руками. Это не только способствует распространению инфекции, но и растягивает нежную кожу вокруг глаз, провоцируя появление мелких морщинок и тёмных кругов».

Ранее косметолог Балакеримова рассказывала, без каких процедур не может обойтись ни один уход за кожей. Подробнее об этом можно узнать здесь.