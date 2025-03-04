Кендалл Дженнер надела микроплатье из коллекции Mugler 1998 года

Модель и звезда реалити-шоу Кендалл Дженнер продемонстрировала фигуру в микроплатье. Бизнесвумен опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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29-летняя Кендалл Дженнер посетила ежегодную вечеринку певицы Бейонсе и рэпера Jay-Z по случаю церемонии премии «Оскар». Модель выбрала для закрытого мероприятия черное облегающее микроплатье с декольте из весенне-летней коллекции Mugler 1998 года. Звезда реалити-шоу дополнила его колготками, босоножками на каблуках в тон и красными серьгами-гвоздиками. Бизнесвумен уложила волосы и сделала макияж с черными стрелками и розовыми губами.

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В феврале Кендалл Дженнер вышла на публику в приталенной белой шубе с воротником и расклешенным низом. Образ она дополнила массивными золотыми серьгами и черными чулками с кружевом. Волосы она уложила в низкий пучок и сделала вечерний макияж.

До этого Кендалл Дженнер стала лицом новой рекламной кампании итальянского бренда Calzedonia. Звезда реалити-шоу выложила фото, где предстала топлес и в черных колготках со стразами. Волосы Кендалл Дженнер распустили и сделали вечерний макияж. Перед камерой модель сидела на корточках, прикрыв коленями и руками обнаженную грудь.