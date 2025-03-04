Как правильно подобрать носки мужчине

Правильно подобранные носки могут стать ярким акцентом в образе мужчины, добавить индивидуальности и завершенности стилю. Универсальным вариантом являются длинные носки в цвет брюк или с принтом, повторяющим один из цветов, который есть в других вещах комплекта. Об этом сообщает m24.ru со ссылкой на стилиста Эмилию Базалицкую.

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По ее словам, тем, кто предпочитает строгую классику и носит элегантные костюмы, стоит выбирать носки в цвет брюк. Также можно подобрать носки промежуточного оттенка между цветом обуви и брюк.

Тем, кому нравятся носки с принтом, стилист посоветовала выбирать варианты, в рисунке которых использован один из цветов образа.

«Например, если на мужчине бежевое поло, брюки насыщенного елового оттенка и обувь коньячного цвета, носки могут быть коричневые с бежевой или зеленой клеткой», – рассказала стилист.

Носки могут выступать и в качестве яркого акцента. Например, в комплекте с темно-серыми джинсами и светло-серым джемпером красные носки станут элементом персонализации, отметила стилист.

Ранее эксперты рассказали, как ухаживать за обувью в слякоть. Обувь из натуральной кожи необходимо регулярно чистить от грязи – и саму поверхность, и подошву. Перед выходом на улицу рекомендуется наносить крем с пчелиным воском для защиты от влаги. Также защитить кожу поможет водоотталкивающий спрей, который нужно наносить за день до прогулки.. Не следует сушить намокшую кожаную обувь на батарее, вместо этого лучше положить внутрь смятую газету или специальные формодержатели.