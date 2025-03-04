Хайди Клум вышла в свет в черном платье с разрезом до бедра

Супермодель и телеведущая Хайди Клум появилась на публике в платье с разрезом до бедра. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

© globallookpress

51-летняя Хайди Клум стала гостьей 33-й вечеринки по случаю вручения премии «Оскар», организованной Элтоном Джоном. Супермодель позировала перед фотографами в черном макси-платье с глубоким декольте и разрезом до бедра. Манекенщица добавила к наряду босоножки на каблуках и кольцо с бриллиантами от Lorraine Schwartz. Стилист уложил волосы телеведущей, а визажист сделал ей макияж с черными тенями и нежно-розовой помадой.

© Газета.Ru

На мероприятии также присутствовали Элизабет Херли с сыном Дэмианом, Камила Кабейо, Джулия Фокс и другие звезды.

У Хайди Клум есть четверо детей: дочь Лени от итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе, а также сыновья Генри, Йохан и Лу от британского музыканта Сила. Сейчас супермодель состоит в браке с гитаристом немецкой группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. Знаменитости поженились в 2019 году.

В начале февраля супруги посетили церемонию вручения музыкальной премии «Грэмми». Хайди Клум выбрала для мероприятия серебристое корсетное макси-платье с полупрозрачной юбкой, расшитое бисером.