Влад Лисовец рассказал о трендах весны 2025 года

Сейчас в тренде разные оттенки: салатовый, голубой, красный.

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Главное — не переусердствовать, образ не должен превращаться в «клоунаду». Такое мнение стилист выразил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Я бы не рекомендовал привязываться к какому-то определённому цвету. Сегодня любой цвет можно прекрасно преподнести, главное — правильный силуэт. Поэтому стоит прибегать к ярким цветам, потому что это весна. Создавайте настроение и себе, и другим. Поэтому и салатовый, и голубой, все оттенки розового, с нами остаётся красный, всё это есть, и можно миксовать. Другое дело, что не стоит сильно перебарщивать, это не должно превращаться в клоунаду».

Ранее дизайнер Алина Фалеева посоветовала не путать вульгарную одежду с сексуальной. Стоит быть внимательнее к подбору вещей. Тренды современности — это женственность, элегантность и минимум наготы.