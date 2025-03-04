Супермодель и бизнесвумен Белла Хадид обмазалась маслом и снялась в бикини. Знаменитость разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

28-летняя Белла Хадид снялась в новой рекламе своего бренда парфюмерии Orebella. Супермодель нанесла на тело масло и примерила черное крошечное бикини, дополнив его микроюбкой в тон. Манекенщица также надела золотые украшения: массивные серьги, цепочку с кулоном и кольцо. Бизнесвумен была запечатлена с распущенными волосами и без косметики на пляже.

© Газета.Ru

В прошлом году Белла Хадид объявила о запуске своей марки бесспиртовой парфюмерии. В основе духов: снежные грибы, масла камелии, оливы, миндаля, ши и жожоба. Парфюмы появились в продаже 5 мая. А позже знаменитость снялась в прозрачном боди из страз для новой рекламы бренда.

В сентябре Белла Хадид стала лицом нового выпуска журнала W Magazine. Модель предстала на обложке с голой грудью, которую обмотала кожаными ремнями. Звезда подиумов также надела телесные трусы, темно-коричневую прозрачную юбку и еще один ремень с бронзовой пряжкой.