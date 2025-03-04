Пэрис Хилтон вышла в свет в платье от российского дизайнера

Модель и актриса Пэрис Хилтон вышла в свет в платье с «голым» верхом от российского дизайнера. Об этом сообщило издание The Blueprint в своем Telegram-канале.

© Газета.Ru

44-летняя Пэрис Хилтон появилась на мероприятии Motion Picture & Television Fund перед церемонией премии «Оскар». Модель позировала перед фотографами в наряде Дома моды Юлии Яниной. Знаменитость выбрала черное бархатное макси-платье с «голым» верхом, которое было украшено вышивкой с пайетками. Актриса также надела блестящие туфли на каблуках, массивные серьги с бриллиантами и колье. Пэрис Хилтон сделали гладкий пучок с прядями у лица и макияж с черной подводкой и персиковой помадой.

Актриса вышла замуж за бизнесмена Картера Реума в ноябре 2021 года. Влюбленные сыграли свадьбу, куда пригласили множество знаменитостей. В январе 2023-го Пэрис Хилтон объявила о пополнении в семье. Модель сообщила в социальных сетях, что у них родился сын Феникс от суррогатной матери. В ноябре того же года у Пэрис Хилтон и Картера Реума появилась дочь Лондон. Недавно модель впервые вышла в свет с детьми.