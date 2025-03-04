Как правильно ухаживать за рыжими волосами

Если у тебя рыжий цвет волос, ты наверняка знаешь: это не просто цвет, это характер! И чтобы этот характер всегда выглядел шикарно, нужен правильный подход. А обладательницы золотистых локонов уж точно знают, как непросто за ними ухаживать. О том, как сохранить красоту и здоровье рыжих кудрей, нам рассказала технолог-преподаватель по восстановлению и уходу за волосами, топ-мастер Наталья Лазарчик.

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Правильный уход

Защита цвета — наше все! Рыжий пигмент — один из самых нестойких, он быстро тускнеет и вымывается. Кожу головы надо очищать в зависимости от типа и не вестись на рекламные уловки, что волосы нужно мыть только шампунями без сульфатов.

«При каждом мытье обязательно необходимо использовать маску либо бальзам — это поможет поддерживать увлажнение и здоровье волос. И не забывайте про средства с UV-фильтрами: солнце — враг ярких оттенков, оно беспощадно их выжигает», — советует наш эксперт.

Увлажнение и питание

Рыжие волосы часто бывают сухими, особенно если это окрашенные локоны. Маски с маслами (аргановое, макадамии, ши) — ваши лучшие друзья. Раз в неделю делайте глубокое увлажнение. Топ-мастер:

«Подскажу лайфхак: нанесите на волосы маску, наденьте сверху пакет и укутайте полотенцем. Так волосы останутся гладкими и блестящими».

Закрытие кутикулы и сохранение блеска

После каждого мытья обязательно используйте бальзам или кондиционер с компонентами, которые помогают закрывать кутикулу волос, например, с протеинами, керамидами или аминокислотами. Это поможет удерживать влагу, сохранить гладкость и яркость цвета.

«Термозащита — обязательно. Если вы любите укладку, не забывайте про защитные средства. Высокие температуры — враг ярких оттенков и здоровых волос», — добавляет наш эксперт.

Поддержка оттенка

Раз в пару недель используйте оттеночные бальзамы или маски для рыжих волос. Они помогут освежить цвет и не дадут ему стать блеклым. Важно, чтобы домашний уход был постоянным.

Пилинг кожи головы

Чтобы цвет ложился равномерно и волосы росли здоровыми, не забывайте о пилинге. Эксперт:

«Он убирает лишний себум и ороговевшие клетки, давая корням дышать. В результате у вас будут шикарные волосы».

Правильная стрижка

Концы рыжих волос часто сохнут и секутся, поэтому регулярная стрижка (раз в 6-8 недель) — это must-have.