Полезные бьюти-подарки на 8 Марта

8 марта, которого мы ждем с нетерпением — это не просто праздник весны, цветов и комплиментов. Это еще и прекрасный повод порадовать самых дорогих женщин чем-то особенным, тем, что подчеркнет их естественную красоту, подарит удовольствие и ощущение заботы. Если вы еще не решили, что подарить маме, сестре, подруге или самой себе, вот четыре беспроигрышные бьюти-идеи, которые мы обсудили с косметологом Лианой Давыдовой. Они помогут расслабиться, восстановить силы, подчеркнуть сияние кожи и почувствовать себя по-настоящему любимой.

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Средства для сияющего лица: чтобы кожа светилась изнутри

Весна — время, когда кожа пробуждается после зимы, но при этом часто выглядит уставшей, обезвоженной и тусклой. А значит, лучший подарок — это средства, которые вернут ей сияние, гладкость и свежесть.

«В таком наборе может быть сыворотка с витамином C — она мгновенно придает коже здоровое сияние, защищает от свободных радикалов и помогает выровнять тон. Идеально подходит тем, кому больше 30, кто хочет выглядеть свежей и отдохнувшей даже после бессонной ночи — и тем, у кого сухая или чувствительная кожа», — объясняет косметолог.

Ароматерапия для души и тела

Ароматы обладают волшебной способностью менять настроение, расслаблять, наполнять энергией или, наоборот, создавать атмосферу уюта и покоя. Поэтому парфюм, масла, свечи или диффузоры — это идеальный подарок, который будет радовать каждый день.

Какие варианты можно выбрать, если исключить очевидные (и, увы, в этом контексте банальные) духи, которые, в придачу, не так-то легко подобрать для другого человека? Натуральные эфирные масла (лаванда, иланг-иланг, цитрусовые) — для снятия стресса и улучшения сна, парфюмированный уход за телом (лосьоны, масла, кремы) — сочетает увлажнение и нежный аромат или ароматические свечи из натурального воска.

Бьюти-гаджеты для ухода за кожей

Современные бьюти-гаджеты помогают ухаживать за кожей дома — в дополнение к салонным процедурам. Если хочется подарить что-то стильное, полезное и технологичное, то стоит обратить внимание на умные приборы для красоты.

«Это может быть кварцевый роллер или гуаша — для массажа лица, снятия отеков и улучшения лимфотока, массажер для кожи головы — расслабляет, улучшает кровообращение, способствует росту волос, щетка для умывания с ультразвуком, которая глубоко очищает кожу, убирая загрязнения и ороговевшие клетки. Вариант менее бюджетный — LED-маска для лица: инновационный способ омоложения и улучшения цвета кожи», — советует эксперт.

Комплекс для восстановления волос

Зимой волосы страдают от мороза, сухого воздуха и головных уборов. Весной им особенно нужны питание, увлажнение и защита. И что может быть лучше, чем набор, который вернет локонам силу, блеск и здоровье?

Для подарка отлично сгодятся шампунь и бальзам с кератином или маслами — помогут восстановить поврежденные волосы. Сыворотка для кончиков — избавит от ломкости и секущихся концов, а маска с протеинами — глубоко питает и делает волосы гладкими.