Названы самые стильные мужчины на «Оскаре»

Редакторы журналы GQ назвали самых стильных мужчин на церемонии вручения кинопремии «Оскар». Соответствующий материал появился на сайте глянцевого издания.

Названы самые стильные мужчины на «Оскаре»
© globallookpress

В первую очередь журналисты отметили образ актера Себастиана Стэна, который предстал перед камерами в смокинге люксового бренда Prada. При этом, по их мнению, самый яркой деталью во внешнем виде знаменитости стала кремовая рубашка.

Второе место в рейтинге занял певец Омар Аполло, который пришел на церемонию с сетчатой вуалью на голове, а третье — актер Тимоти Шаламе. Несмотря на то что фанаты подняли на смех его желтый костюм, эксперты назвали звезду фильма «Дюна» самой обсуждаемой персоной на красной дорожке церемонии в этом году.

На четвертых и пятых позициях расположились драматург Колман Доминго и актер Рэйф Файнс, сыгравший одну из главных ролей в фильме «Конклав». Шестое место досталось художнику по костюмам Полу Тэзуэллу, который получил «Оскар» за дизайн костюмов в мюзикле «Злая: Сказка о ведьме Запада».

Кроме того, модные эксперты включили в свой список российского актера Марка Эйдельштейна, надевшего на мероприятие смокинг Balenciaga.

«Какой совершенно странный костюм для совершенно странного парня», — подчеркнули журналисты.

Вслед за звездой «Аноры» последовали вокалист рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер, а также актеры Джереми Поуп, Сэмюэл Л. Джексон и Джереми Стронг.

В январе представители модного британского бренда Superdry назвали самую стильную знаменитую женщину. Тогда ею стала певица Тейлор Свифт.

Тренды
Марк Эйдельштейн
Себастиан Стэн
Колман Доминго
Джереми Стронг
Мик Джаггер