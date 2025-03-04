Эксперт дал советы, как выглядеть стильно у себя дома

В чем вы обычно ходите по квартире? Спорим, это старенький спортивный костюм, пижама или видавший виды халатик? Ну или на край майка с шортами, в которых когда-то щеголяли по пляжу, а теперь донашиваете дома. Относительно «приличные» наряды надеваем только к приходу гостей и на семейные застолья, не так ли? А знаете ли вы, что ваш внешний вид и отражение в зеркале могут влиять на работоспособность, самооценку и настроение? Носите и днем и ночью старенькую пижаму — и чувствуете сонливость и апатию, надеваете халат и забываете, что вы вообще-то не кухарка, а привлекательная женщина, которая просто обязана выглядеть хорошо, даже если вас никто не видит.

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Предлагаем срочно обновить домашний гардероб. Вот несколько свежих идей для красивых и уютных образов от стилиста Анны Савельевой.

Платье из хлопка

Все «отчаянные домохозяйки» давно отказались от надоевших халатов на молниях, пуговицах или завязках. Женщину делает по-настоящему привлекательной гармонично сидящее платье. Пусть оно будет не из шелка, а из более комфортной для кожи хлопчатобумажной ткани. Яркие цветастые принты оставьте для времен, когда будете вязать правнукам носки в кресле-качалке. А пока ознакомьтесь с актуальными расцветками и выбирайте однотонное платье или же более современный, не отдающий нафталином принт. Савельева рекомендует обратить внимание и на модели с вырезом, который добавит образу немного пикантности. Супруг сразу заметит, как вы похорошели. Да и пересоленный суп и сгоревшие пирожки простит.

Больше дерзости

На дворе почти весна. Спортивные штаны с вытянутыми коленками пора бы убрать в шкаф, а еще лучше — сослать на дачу. Носим дома соблазнительные шорты с коротким топом или х/б бюстгальтером.

«Очень хорошо подчекивают силуэт шорты с завышенной талией», — отмечает эксперт.

В зависимости от особенностей фигуры можно подобрать наиболее выигрышный вариант для дома — оверсайз, а-ля «мужские семейные трусы», облегающие велосипедки, шорты-юбка и другие.

Если брюки, то только такие

В тренде — расклешенные широкие брюки. Необязательно с завышенной талией. Их можно носить и на бедрах, если позволяет фигура.

«Такие будут классно смотреться с укороченной футболкой», — говорит стилист.

Идеально, если в гардеробе будет несколько симпатичных домашних комплектов. Выбирайте короткое платьишко для романтического игривого настроения, шорты с майкой — для семейных киносеансов, и красивые струящиеся брюки на случай визита гостей.