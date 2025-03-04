16 000 стеклянных капелек и кристаллов: самый яркий наряд «Оскара»-2025

В воскресенье вечером Селена Гомес эффектно появилась на красной дорожке церемонии вручения премии «Оскар-2025» в платье от Ральфа Лорена из розового золота с открытыми плечами, полностью усыпанном кристаллами.

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На создание образа стилиста Молли вдохновила киноикона Софи Лорен, и она даже работала с портным культовой суперзвезды, чтобы воплотить в жизнь этот индивидуальный заказ. Ослепительное изделие украшено более чем 16 000 стеклянных капелек и кристаллов от Rosemont, которые были пришиты вручную командой из 12 мастеров.

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Звезда подчеркнула эффектное творение дорогими украшениями: актриса сделала ставку на бренд Bulgari, надев потрясающее колье-чокер с огромным бриллиантом в 10 карат, окруженным более камнями меньшего размера суммарным весом 37 карат. Она также добавила серьги в тон и два кольца с бриллиантами. Вишенкой на торте стала укладка «голливудская волна», кошачьи стрелки и розовый блеск для губ.

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Хотя Гомес не получила номинацию за роль Джесси Дель Монте в фильме «Эмилия Перес», музыкально-криминальный фильм получил 13 номинаций в этот вечер. Говорят, что нужно выбирать наряды под свои цели на перспективу. Судя по её элегантным выходам, в ближайшие годы звезда заберёт не одну почётную статуэтку.