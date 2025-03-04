Врачи впервые применили новые способы лечения акне

В Клинике кожных и венерических болезней имени В.А. Рахманова Клинического центра наук о здоровье Сеченовского Университета впервые разработали методики для лечения пациентов с акне и постакне с применением плазменно-дуговой хирургической установки, которую ранее использовали для лечения ран. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Сеченовском университете.

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Традиционная терапия акне включает системные препараты и местное лечение. Однако препараты имеют множество побочных эффектов, а также не всегда помогают решить проблему полностью. Вдобавок лечение может занимать несколько лет.

Поэтому в Сеченовском университете для лечения акне, одновременно со стандартной медикаментозной терапией, решили использовать установку «Плазморан», которая была создана для лечения острых, инфицированных и хронических ран. Аппарат генерирует холодную аргоновую плазму, которая комплексно воздействует на кожу.

Она оказывает антибактериальный, противогрибковый эффект, улучшает микроциркуляцию, оксигенацию (насыщение кислородом) и иммунные процессы, способствует выработке в коже фибробластов – клеток соединительной ткани, синтезирующих полезные для кожи белки, включая коллаген.

Аппарат применяют в хирургии, в том числе гнойной, челюстно-лицевой, ожоговой, ортопедии и травматологии, колопроктологии. Однако использование его в дерматологии показало, что он помогает справиться с акне. Также врачи предложили использовать в комплексном лечении акне методику IPL (Intense Pulsed Light), когда на кожу воздействуют широкополосным импульсным светом.