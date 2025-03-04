Ведущий «Модного приговора» назвал новую любимую юбку модниц

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов призвал носить подъюбники на публике. Об этом он написал в Telegram-канале.

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«Знакомьтесь — slip skirt это новая любимая юбка модниц! Раньше девушки носили такие юбки исключительно как нижнее белье или подъюбник, а теперь смело щеголяют в них по улице. Такие нежные шелковые полупрозрачные юбки с кружевом советую носить этой весной с лоферами, высокими чопперами или казаками, байкерскими куртками, а летом с гранжевыми фанатскими футболками», — написал Рогов.

На этой неделе Александр Рогов выложил пост, в котором посоветовал приобрести трикотажный джемпер с коротким рукавом на весну и лето. Ведущий «Модного приговора» обратил внимание, что этот предмет гардероба любит и часто носит дизайнер Миучча Прада.

В конце января Александр Рогов рассказал, что шорты-бермуды остаются одним из трендов этого сезона. Ведущий «Модного приговора» посоветовал сочетать их с высокими сапогами, ботфортами или с плотными колготками. Стилист отметил, что летом шорты можно будет стилизовать с балетками, лоферами или шлепанцами. По словам эксперта, мужские бермуды также не потеряют своей актуальности.