Сайд парт: как выглядит любимая мужская стрижка легенд Голливуда

«Мужская стрижка сайд парт является одной из самых популярных и стильных. Она подойдёт практически всем и превратит любого мужчину в элегантного джентльмена. Особенность сайд парта — разделение основного массива волос на две стороны с помощью бокового пробора. Таким образом создаётся эффектный и элегантный образ. Рассказываю, какие разновидности стрижки сайд парт есть, а также про её уход и укладку», — Валерий Безлюдный, барбер, предприниматель, основатель барбершопа BRITVA.

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История стрижки

Сайд парт — это классическая мужская стрижка, которая популярна уже долгие годы. Её история началась в XIX веке в Англии и Франции. Тогда эту стрижку носили аристократы и представители высших слоёв общества. Она выглядела аккуратно и стильно, но требовала времени на уход и укладку. Именно поэтому сайд парт считался символом статуса.

В начале XX века стрижка появилась в Америке и быстро завоевала популярность. Особенно её любили спортсмены и актёры. Среди самых известных поклонников этой стрижки — такие легенды Голливуда, как Кларк Гейбл, Кэри Грант и Эррол Флинн. Их образы ассоциировались с элегантностью и мужественностью.

С начала XX века сайд парт успел пережить разные времена и модные изменения. В 1920–1930-х годах её делали строгой и гладкой, используя много средств для укладки. Особенно популярной стрижка стала после Второй мировой войны. В 1950–1960-х годах её подхватили музыканты и актёры, сделав символом стиля. К 1980-м сайд парт постепенно утратил популярность. Однако в начале нулевых стрижка вновь начала считаться стильной.

Сегодня сайд парт является универсальной стрижкой. Почему? Её можно легко адаптировать под любой образ и стиль. Строгий вариант под офисные правила или немного небрежная укладка для повседневной носки – стрижка будет выглядеть уместно.

Виды стрижки

Мужская стрижка сайд парт существует в разных вариациях. Каждая из них подчеркнёт ваш индивидуальный стиль, но при этом может спокойно подстроиться под современные тренды. Предлагаю подробнее разобрать варианты сайд парта.

Сайд парт классический

Это самая традиционная версия стрижки, которая появилась ещё в XIX веке. Здесь волосы разделены чётким боковым пробором, который проходит от верхней точки одного уха до другого. Хорошо смотрится классический сайд парт с бородой. Стрижку укладывают с помощью геля, воска или мусса. Такой стиль идеально подходит для тех, кто любит аккуратный и элегантный вид.

Современный сайд парт

Этот вариант выглядит стильно и отлично подходит под современные реалии. Пробор здесь менее заметен. Стрижка уложена мягче, без излишнего блеска. Волосы на макушке и по бокам могут быть одинаковой длины или чуть отличаться. Такой стиль особенно популярен среди молодёжи, так как он выглядит более непринуждённо.

Сайд парт с низким боковым пробором

Здесь пробор проходит ниже обычного, ближе к виску. Такая вариация создаёт мягкий и аккуратный образ. Но выбирать нужно эту стрижку с учётом индивидуальных особенностей. Она идеальна для тех, кто хочет подчеркнуть форму лица. Низкий пробор сделает акцент на скулах и линии подбородка. Поэтому мужчинам с круглой формой лица такая вариация сайд парта, вероятнее всего, не подойдёт.

Сайд парт в технике fade

Один из самых модных вариантов — это сочетание сайд парта с техникой fade. Здесь волосы на висках и затылке постепенно укорачиваются, создавая плавный переход. Этот стиль придаёт стрижке современный вид.

Советы по уходу

Чтобы ваша стрижка всегда выглядела стильно и аккуратно, важно не только правильно её укладывать, но и регулярно ухаживать за волосами.

1. Регулярно посещайте барбера

Стрижка требует поддержания формы, особенно если у вас есть чёткий пробор. Волосы на боках и макушке должны быть аккуратными и пропорциональными, поэтому стрижку лучше обновлять каждые три-четыре недели.

2. Выбирайте подходящие средства для укладки

Для классической side part отлично подойдут помады или пасты. Если хотите добиться гладкого и блестящего эффекта — используйте помаду с глянцевым финишем. Для естественного и текстурированного вида лучше взять матовую пасту или глину. Помните, что средства нужно использовать умеренно, чтобы волосы не выглядели перегруженными.

3. Не забывайте об уходе за волосами

Укладка будет выглядеть лучше, если ваши волосы здоровые. Используйте питательные шампуни, кондиционеры и маски. Это поможет избежать сухости и секущихся кончиков. Если у вас жирная кожа головы, выбирайте шампуни с лёгкими очищающими компонентами, чтобы волосы дольше оставались свежими.

4. Экспериментируйте с укладкой

Side part — это не только гладкий и строгий пробор. Попробуйте добавить текстуру: нанесите немного пасты на влажные волосы и создайте лёгкий объём. Для расслабленного образа можно сделать небрежный пробор или вообще отказаться от чёткого разделения волос. Экспериментируйте с феном — направляйте поток воздуха вверх для объёма или в сторону для аккуратного эффекта.

5. Используйте качественные инструменты

Хороший фен с регулировкой температуры и расчёска с мелкими зубцами станут вашими лучшими помощниками. Также стоит инвестировать в расчёску для пробора — с её помощью вы сможете создавать идеально ровную линию.

6. Дополнительный уход для особых случаев

Если хотите, чтобы ваша укладка выглядела идеально, используйте фиксирующий спрей, чтобы сохранить форму причёски в течение дня. Это особенно важно в ветреную или влажную погоду.

Советы по укладке

Сайд парт отличается простотой и удобством. Всего за пару минут вы можете сделать стильную укладку, используя тонкую расчёску и подходящее стайлинговое средство. Ещё один плюс – вы можете менять вид стрижки каждый день. Просто экспериментируйте с пробором, объёмом и текстурой. Расскажу про четыре быстрые укладки, которые не потребуют много сил.

Идеально гладкая. Если вы стремитесь к классике, уложите волосы набок с помощью геля или помады с глянцевым финишем. Сделайте чёткий пробор и разгладьте стрижку тонкой расчёской. Объёмная укладка с чёлкой. Поднимите передние волосы вверх и слегка откиньте их назад. Это создаст дополнительный объём на макушке и придаст укладке динамичный вид. Для фиксации используйте фен и пасту или воск. Расслабленная укладка. Для создания непринуждённого настроения разделите волосы на пряди, придавая им лёгкую небрежность. Это можно сделать с помощью матовой глины или пасты. Как ещё можно носить сайд парт? Беспроигрышная идея – выбрать бороду с бакендбардами. Но обязательно поддерживайте форму и регулярно посещайте барбера, чтобы такой вид стрижки выглядел аккуратно.

Сайд парт – стрижка, которая подходит мужчинам любого возраста и образа жизни. Благодаря своей простоте и способности адаптироваться под разные ситуации она остаётся востребованной уже долгие годы. Опирайтесь на свои предпочтения и индивидуальные особенности, чтобы выбрать наиболее подходящую вариацию сайд парта.