Визажист дал советы для стойкого макияжа

Припудривание накрашенных губ и маскировка расширенных пор специальным средством помогут макияжу долго сохранять стойкость и отлично смотреться. Об этом Москве 24 рассказала стилист-визажист Кристина Новикова.

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По ее словам, когда тональный крем забивается в поры или подчеркивает шелушения, проблема часто не в средстве, а в неправильной подготовке кожи.

Новикова посоветовала сперва очистить ее с помощью легких отшелушивающих пилинг-пэдов, протонизировать, плюс нанести увлажняющую сыворотку и крем, чтобы в течение дня кожа не испаряла влагу и не пересушивалась.

«Тем же, у кого расширенные поры, рекомендую маскировать их специальной затиркой, — отметила визажист. — В случае если помада плохо ложится, кожу губ стоит сначала аккуратно обработать скрабом, затем нанести бальзам на 15–20 минут и после этого удалить все лишнее. Далее с помощью спонжа-бьютиблендера надо затонировать губы с тональной основой, нанести карандаш и заполнить центр помадой. А чтобы макияж продержался как можно дольше, губы можно припудрить через тонкий слой салфетки".

Еще один совет поможет тем, кто хочет надолго скрыть синячки под глазами.

«Не надо использовать для этого светлые и белесые оттенки консилера. Лучше отдавать предпочтение средству с рыжим и желто-оранжевым подтоном и в конце закреплять результат светоотражающей пудрой», — порекомендовала Новикова.

Ранее визажист и преподаватель Ирина Лобашова рассказала о главных секретах антиэйдж-макияжа. Она посоветовала после 40 отказаться от тонального крема с густой плотной текстурой, потому что такое средство будет подчеркивать морщинки. Лучше выбирать средства с эффектом лифтинга и светоотражающими пигментами.