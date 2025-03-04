Шесть антистатик-средств, с которыми волосы перестанут пушиться

Сезон шапок и шерстяных свитеров еще не закончился, так что нужно принимать срочные меры, чтобы волосы не электризовались каждый раз при входе в помещение. Собрали топ средств с антистатическим эффектом для волос.

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Восстанавливающая и ухаживающая спрей-сыворотка, d’Alba

Восстанавливающая сыворотка может стать отличным несмываемым уходом для сухих и ломких волос. Прическа перестанет электризоваться после шапки, а локоны будут мягкими и послушными. Средство не утяжеляет волосы и быстро впитывается, его можно использовать после каждого мытья головы.

Спрей Love&Care, La Grase

Находка на случай холодов. Спрей не только обладает антистатическим эффектом, но и предотвращает сечение кончиков волос и увлажняет их. Подходит для всех типов.

Несмываемый спрей-эликсир 15 в 1, Lifecode

Защита от перепадов температур и увлажнение — залог успеха антистатических средств. А здесь есть все самое нужное: восстановление волос, придание блеска и термозащита. Не склеивает и не утяжеляет волосы, быстро впитывается.

Спрей Thermal 3 в 1, Eden

Восполняет уровень влаги в волосах, снимает статический эффект, предотвращает ломкость, защищает во время укладки горячими инструментами до 230 градусов. Спрей придает волосам здоровый вид и возвращает блеск. Использовать перед сушкой волос и укладкой.

Спрей-антистатик, Kensuko

Мгновенно снимает эффект статики за счет увлажнения, предотвращает спутывание и ломкость волос. Придает блеск, они легко и быстро расчесываются. Средство подходит для ежедневного применения. Распылите немного спрея на расстоянии 10 сантиметров от волос перед укладкой.

Несмываемый уход для волос, Kharisma Voltage

Идеальное попадание для тех, у кого прямые поврежденные и сухие волосы. Они могут быть склонными к запутыванию и пушистости, в том числе из-за статического эффекта. Кератин в составе поможет разгладить волосы, защитить от внешних воздействий окружающей среды и удержать влагу внутри.