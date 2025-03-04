Регина Тодоренко удивила нарядом на премьере фильма

Телеведущая и актриса Регина Тодоренко удивила выбором наряда для премьеры фильма «Роднина». У нее не наблюдалось ни юбки, ни брюк под пиджаком.

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На это обратил внимание сайт Kp.ru.

Тодоренко пришла в компании мужа – певца Влада Топалова. Он выбрал классический черный костюм с бордовой водолазкой.

Ведущая одела жакет вишневого цвета и черную блузку, а также колготки. Создавалось ощущение, что про низ Тодоренко забыла. Издание предположило, что Регина выбрала микрошорты, модные в этом сезоне.

Образ дополняли сумка Saint Laurent за 215 тыс. рублей, черные ботильоны и массивное кольцо.

В феврале Тодоренко опубликовала фото под капельницей. Она отметила, что публичные люди тоже болеют, причем в неподходящий момент.