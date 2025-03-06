23-летняя дочь Синди Кроуфорд показала фото в прозрачном платье

Американская модель и актриса Кайя Гербер показала фото в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

23-летняя дочь манекенщицы Синди Кроуфорд поделилась в сторис снимком, на котором продемонстрировала фигуру в прозрачном платье люксового бренда Givenchy.

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На размещенном кадре видно, что изделие оформлено кружевами и красным поясом. Кроме того, можно заметить, как сквозь его ткань просвечивают трусы девушки.

В феврале сообщалось, что супермодель Синди Кроуфорд повторила откровенное фото времен молодости.