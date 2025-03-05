Как прошла Неделя моды в Милане

Завершилась Неделя моды в Милане, которая отличилась обилием нарочито сексуальных нарядов. На этот раз дизайнеры и гости показов ограничились откровенными образами, лишь изредка эпатируя публику своеобразными перфомансами. Среди звезд, последовавших тренду на демонстрацию белья, оказались в том числе супермодели Ирина Шейк и Наоми Кэмпбелл. Самые провокационные шоу итальянской недели моды — в галерее «Ленты.ру».

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В 2025 году вновь возродился тренд на появление на публике в нижнем белье вместо одежды. Одна из гостей Недели моды как раз и попала в объектив папарацци в шелковом корсете, коротких шортах и белых чулках. Поверх откровенного комплекта женщина накинула черно-белую шубу, завершив образ остроносыми туфлями.

Прозрачные наряды уже не первый год пользуются популярностью у звезд и ценителей моды. В текущем сезоне дизайнеры вновь отдали предпочтение оголяющим тело кружевам, ультракороткой длине и ярким оттенкам. На показе Aniye Records одна из манекенщиц вышла на подиум в красном мини-платье с перчатками в тон. На модели также были декорированные кружевом чулки, а в руках она держала большую сумку в тон образу.

Одна из посетительниц модных показов выбрала беспроигрышный и актуальный способ выделиться среди гостей. Она поддержала главенствующий в течение нескольких сезонов тренд на обнажение, выбрав для выхода в свет оголяющие ягодицы джинсовые шорты с бахромой итальянского бренда Diesel.

Данный прием используют многие звезды. Например, актриса Зои Кравиц посетила афтепати церемонии «Оскара» в платье с откровенным вырезом ниже поясницы. Ее коллега Паола Оливейра показала обнаженные ягодицы крупным планом во время подготовки к карнавалу в Рио-де-Жанейро, а бывший полузащитник сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм оголил их в рекламе марки Boss.

Дуэт дизайнеров из Канады Дин и Ден Кейтен в честь 30-летия бренда Dsquared2 решили устроить показ в стиле бруклинской вечеринки 1990-х годов. Для этого организаторы создали декорации, напоминающие интерьер ночного клуба, а выходившие на подиум модели воплощали образы его частых посетителей — любителей диско, ковбоев, глэм-рокеров, светских див и металлистов. Манекенщицы демонстрировали различные вариации вещей из кожи, джинсы с низкой посадкой, шорты длины мини и куртки со стразами. Кроме того, некоторые участники шоу показали публике одно из главных увлечений американской молодежи тех годов, прокатившись на роликах и коньках.

54-летняя Наоми Кэмпбелл продолжает радовать поклонников эпатажными выходами. На этот раз британская супермодель пришла на ужин Acqua Fiuggi & Vogue Italia в Милане в корсете и прозрачной юбке. Завершала образ контрастная белая шуба в пол.

Показ Diesel тоже не обошелся без нарочитой сексуальности. И хотя манекенщицы демонстрировали гостям обнаженные части тела, дизайнеры бренда на этот раз предпочли создать вещи довольно закрытого кроя, делая акцент на прозрачность тканей, а не вырезы и декольте.

Привлекшая внимание папарацци гостья Недели моды предстала перед камерой в черном кожаном боди, а также плаще и колготках в тон. В своем образе она совместила сразу два тренда: сейчас стали особенно актуальны кожаные наряды и нижнее белье напоказ.

«Тема нижнего белья давно перестала быть чем-то интимным и все чаще появляется в повседневных образах», — указал российский стилист Александр Рогов.

Манекенщики показа Dsquared2 тоже воплощали тенденцию на демонстрацию нижнего белья. Так, один из мужчин прошелся по подиуму в черном кожаном плаще, который он распахнул перед зрителями, чтобы продемонстрировать гостям дефиле комплект нижнего белья, состоявший из белой майки и трусов.

Братья-дизайнеры Дин и Ден Кейтен воспользовались показом на Неделе моды, чтобы отметить 30-летие собственного бренда Dsquared2. Сначала на шоу появилась рэперша Doechii, получившая в этом году премию «Грэмми» за лучший рэп-альбом. Она вышла из бронированной машины цвета хаки, держа в руках пачку долларов.

За исполнительницей на такси и старых лимузинах последовали другие знаменитости. В их числе оказалась российская модель Ирина Шейк. Манекенщица продефилировала в черном сетчатом макси-платье и огромной шапке-ушанке. Ее образ дополнили объемный бомбер, трусы с заниженной талией и золотистые босоножки.

Модельер Давид Кома решил соединить в новой коллекции бренда Blumarine повседневные закрытые образы с верхней одеждой и вечерние наряды, выполненные из прозрачных и кружевных тканей. При этом на подиуме можно было увидеть моделей, которые показали на себе одновременно и скромные, и откровенные образы. Одна из манекенщиц вышла в черных классических брюках и рубашке с открытыми плечами, ткань которой не скрывала ее обнаженную грудь.

Итальянский бренд Blumarine сделал ставку на красный цвет в коллекции сезона 2025-2026. Во время показа на подиум вышла манекенщица в монохромном образе, который состоял из платья с глубоким разрезом, длинной меховой шубы, колготок и туфель. Дизайнеры марки решили снять с манекенщицы бюстгальтер, привлекая внимание зрителей откровенной деталью.

Итальянский бренд AVAVAV, известный своими провокационными идеями, вновь удивил публику. Креативный директор марки Беате Сконаре Карлссон рассказала, что недавно пережила проблемы со здоровьем, из-за которых почувствовала страх смерти. Она решила бороться с ним с помощью своего творчества. «Творческий процесс был для меня формой терапии, переводя неопределенность во что-то осязаемое, во что-то выразительное», — объяснила Карлссон.

Идея дизайнера воплотилась в спортивных и готичных образах. Например, модели прошлись по подиуму в шортах, гольфах и огромных перчатках, символизирующих защиту от внешней опасности.

Российская блогерша Мари Лист без бюстгальтера прошлась по улицам Милана в экстремально коротких шортах и прозрачном топе с глубоким вырезом. В качестве обуви инфлюэнсер выбрала черные босоножки, завершив свой внешний вид длинным тренчем цвета хаки.

Французский модный дом одежды Maison Margiela поддержал тренд на прозрачность и продемонстрировал на модели монохромный образ, состоящий из широких черных штанов и откровенного лонсглива. При этом манекенщица отказалась от бюстгальтера, демонстрируя обнаженную грудь. Образ модельеры завершили солнцезащитными очками необычной формы.

Модные принты минувшего года сохранили актуальность и в 2025-м. Немецкий модный инфлюэнсер и стритстайл-звезда Виктория Радер вышла в свет в длинной леопардовой юбке с разрезом до бедра, прозрачном топе и черной объемной куртке.

Итальянская певица Клара Соччини, более известная как Клара, стала гостьей показа бренда Roberto Cavalli. 25-летняя исполнительница выбрала для выхода в свет плетеное платье. Довольно откровенный образ девушки дополнили собранная прическа и макияж с акцентом на глаза, которые были подведены черным карандашом.