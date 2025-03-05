Ким Кардашьян вышла в свет в прозрачном наряде

Телезвезда Ким Кардашьян посетила ежегодный гала-ужин Chanel в откровенном образе. Соответствующие фото появились на сайте New York Post.

44-летняя предпринимательница вышла в свет в черном платье, декорированном бантами, на тонких бретелях и с прозрачной юбкой, сквозь которую просвечивались ноги. При этом знаменитость собрала волосы в высокий хвост, дополнив образ туфлями на каблуках и блестящими серьгами.

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Ранее в марте наряд Ким Кардашьян на афтепати «Оскара» сравнили в сети с туалетной бумагой. Бизнесвумен выбрала для вечеринки, организованной журналом Vanity Fair, белое платье люксового бренда Balenciaga.