Как избавиться от трещин на губах

Трещины на губах и угри? Врач рассказала, какого витамина не хватает при этих симптомах
Терапевт Серебрякова: трещины на губах говорят о дефиците витаминов группы B. Витамины группы B у человека отвечают за нервную систему, состояние кожи и волос, энергию и даже настроение. Если их не хватает, тело начинает подавать сигналы: появляются трещины на губах, проблемы с памятью. Врач-терапевт Клиники академика Ройтберга Оксана Серебрякова подробнее рассказала, как распознать дефицит витаминов группы B.
Симптомы нехватки витамина B
Врач перечислила изданию РИАМО основные симптомы нехватки витаминов группы B:
- проблемы с памятью и концентрацией внимания.
- выпадение волос.
- ломкость ногтей.
- появление угрей, трещин на губах.
Но усталость, частые простуды и снижение иммунитета тоже могут говорить о нехватке витаминов, но чаще всего — C и D, уточнила Серебрякова.
Как восполнить дефицит витаминов
Врач советует добавить в рацион:
- зелень: шпинат, руколу, зелёный лук, брокколи;
- ягоды: клубнику, черешню;
- кисломолочные продукты: йогурты, кефир;
- орехи и семена;
- цельнозерновые продукты: хлеб, рис, макароны.
Аптечные витамины: стоит ли принимать
Витамины из аптеки могут навредить, если принимать их бездумно, предупреждала ранее эндокринолог Диляра Лебедева в комментарии «Доктору Питеру».
Передозировка каких витаминов опасна
- Витамин Возможные риски при неправильном приёме
- Витамин A (ретинол) Опасен для курильщиков, увеличивает риск рака лёгких
- Витамин C Передозировка может вызвать тошноту, бессонницу и даже камни в почках
- Витамин E В больших дозах (больше 400 МЕ) снижает уровень ретинола и повышает риск кровотечений
- Витамин B6 Бесконтрольный приём ведёт к анемии, онемению конечностей, тромбозам и аллергии
- Кальций При постоянном приёме откладывается в сосудах, что может привести к атеросклерозу, тромбозу и инфаркту. Нужно принимать только с витамином D для усвоения
Так что, прежде чем бежать в аптеку за витаминами, лучше посоветоваться с врачом.
Ранее гериатр Кирилл Прощаев рассказал, какие витамины защитят от ранней деменции.