Трещины на губах и угри? Врач рассказала, какого витамина не хватает при этих симптомах

Терапевт Серебрякова: трещины на губах говорят о дефиците витаминов группы B. Витамины группы B у человека отвечают за нервную систему, состояние кожи и волос, энергию и даже настроение. Если их не хватает, тело начинает подавать сигналы: появляются трещины на губах, проблемы с памятью. Врач-терапевт Клиники академика Ройтберга Оксана Серебрякова подробнее рассказала, как распознать дефицит витаминов группы B.

Как избавиться от трещин на губах
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Симптомы нехватки витамина B

Врач перечислила изданию РИАМО основные симптомы нехватки витаминов группы B:

  • проблемы с памятью и концентрацией внимания.
  • выпадение волос.
  • ломкость ногтей.
  • появление угрей, трещин на губах.

Но усталость, частые простуды и снижение иммунитета тоже могут говорить о нехватке витаминов, но чаще всего — C и D, уточнила Серебрякова.

Как восполнить дефицит витаминов

Врач советует добавить в рацион:

  • зелень: шпинат, руколу, зелёный лук, брокколи;
  • ягоды: клубнику, черешню;
  • кисломолочные продукты: йогурты, кефир;
  • орехи и семена;
  • цельнозерновые продукты: хлеб, рис, макароны.

Аптечные витамины: стоит ли принимать

Витамины из аптеки могут навредить, если принимать их бездумно, предупреждала ранее эндокринолог Диляра Лебедева в комментарии «Доктору Питеру».

Передозировка каких витаминов опасна

  • Витамин Возможные риски при неправильном приёме
  • Витамин A (ретинол) Опасен для курильщиков, увеличивает риск рака лёгких
  • Витамин C Передозировка может вызвать тошноту, бессонницу и даже камни в почках
  • Витамин E В больших дозах (больше 400 МЕ) снижает уровень ретинола и повышает риск кровотечений
  • Витамин B6 Бесконтрольный приём ведёт к анемии, онемению конечностей, тромбозам и аллергии
  • Кальций При постоянном приёме откладывается в сосудах, что может привести к атеросклерозу, тромбозу и инфаркту. Нужно принимать только с витамином D для усвоения

Так что, прежде чем бежать в аптеку за витаминами, лучше посоветоваться с врачом.

Ранее гериатр Кирилл Прощаев рассказал, какие витамины защитят от ранней деменции.

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