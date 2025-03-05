Как избавиться от трещин на губах

Терапевт Серебрякова: трещины на губах говорят о дефиците витаминов группы B. Витамины группы B у человека отвечают за нервную систему, состояние кожи и волос, энергию и даже настроение. Если их не хватает, тело начинает подавать сигналы: появляются трещины на губах, проблемы с памятью. Врач-терапевт Клиники академика Ройтберга Оксана Серебрякова подробнее рассказала, как распознать дефицит витаминов группы B.

Симптомы нехватки витамина B

Врач перечислила изданию РИАМО основные симптомы нехватки витаминов группы B:

проблемы с памятью и концентрацией внимания.

выпадение волос.

ломкость ногтей.

появление угрей, трещин на губах.

Но усталость, частые простуды и снижение иммунитета тоже могут говорить о нехватке витаминов, но чаще всего — C и D, уточнила Серебрякова.

Как восполнить дефицит витаминов

Врач советует добавить в рацион:

зелень: шпинат, руколу, зелёный лук, брокколи;

ягоды: клубнику, черешню;

кисломолочные продукты: йогурты, кефир;

орехи и семена;

цельнозерновые продукты: хлеб, рис, макароны.

Аптечные витамины: стоит ли принимать

Витамины из аптеки могут навредить, если принимать их бездумно, предупреждала ранее эндокринолог Диляра Лебедева в комментарии «Доктору Питеру».

Передозировка каких витаминов опасна

Витамин Возможные риски при неправильном приёме

Витамин A (ретинол) Опасен для курильщиков, увеличивает риск рака лёгких

Витамин C Передозировка может вызвать тошноту, бессонницу и даже камни в почках

Витамин E В больших дозах (больше 400 МЕ) снижает уровень ретинола и повышает риск кровотечений

Витамин B6 Бесконтрольный приём ведёт к анемии, онемению конечностей, тромбозам и аллергии

Кальций При постоянном приёме откладывается в сосудах, что может привести к атеросклерозу, тромбозу и инфаркту. Нужно принимать только с витамином D для усвоения

Так что, прежде чем бежать в аптеку за витаминами, лучше посоветоваться с врачом.

Ранее гериатр Кирилл Прощаев рассказал, какие витамины защитят от ранней деменции.