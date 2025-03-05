Стилист Лисовец призвал отказаться от бесформенной одежды

Оверсайз, спортивные костюмы и худи «остались в прошлом».

В моде снова приталенные и элегантные вещи, отметил стилист в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Попробуйте тренч приталить, не носите его больше как оверсайз, а носите как силуэтный плащ. Это будет выглядеть совсем по-другому, примет другое настроение. Если говорить про короткие полупальто, то это может быть всё, кроме бесформенных вещей. Прогулочные варианты, спортивные костюмы, капюшоны, худи — это всё остаётся в прошлом. Сегодня больше элегантная одежда. Поэтому и кожаные куртки сейчас на подиуме, всё это есть и нужно носить».

Ранее Лисовец посоветовал ярко одеваться весной. Сейчас в тренде разные оттенки: салатовый, голубой, красный. Главное — не переусердствовать, образ не должен превращаться в «клоунаду».