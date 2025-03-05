Модель Джиджи Хадид появилась на публике в золотом платье из страз

Модель и бизнесвумен Джиджи Хадид появилась на публике в золотом платье из страз с кардинально новым имиджем. Фото опубликованы на сайте People.

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Джиджи Хадид стала гостьей гала-ужина в Лувре, который прошел 4 марта в рамках Недели моды в Париже. Модель позировала перед фотографами с новым серебристым цветом волос. Стилисты сделали ей укладку в ретро-стиле, а визажисты — макияж с блестящими тенями и розовой помадой. Манекенщица предпочла для закрытого мероприятия серебристо-золотое платье из страз, сшитое из трех нарядов Moschino. Бизнесвумен также надела ожерелья, массивные серьги, браслет и несколько колец.

На гала-ужине также появились Роузи Хантингтон-Уайтли, Кира Найтли с мужем Джеймсом Райтоном, Дэвид и Виктория Бекхэм, Наоми Кэмпбелл, Эшли Грэм и другие знаменитости.

В сентябре 2020 года Джиджи Хадид родила дочь Кхай от бывшего участника группы One Direction Зейна Малика. Спустя год после рождения ребенка звезда подиумов и артист расстались. Причиной стало то, что мать Джиджи, Иоланда Хадид, обвинила певца в рукоприкладстве.

Сейчас модель состоит в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером. Недавно издание Life&Style сообщило, что пара хотела бы завести ребенка.