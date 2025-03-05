Пять секретов использования антицеллюлитных средств

Совсем скоро мы начнем носить легкие платья и станем примерять новый купальник для отпуска, поэтому многие уже сейчас задумались об эффективных процедурах для устранения ненавистной «апельсиновой корки» на животе, руках, ногах и бедрах.

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Целлюлит — это не недостаток, а естественная особенность кожи, вызванная структурой подкожной жировой ткани. Однако так хочется сделать тело более гладким, упругим и подтянутым — и здесь на помощь приходят антицеллюлитные средства. Они работают не просто за счет состава, но и благодаря правильному применению, ведь даже самый дорогой крем не сотворит чуда без комплексного подхода — и начинать его нужно именно сейчас, а не за неделю до пляжа. Вместе с косметологом Лианой Давыдовой разбираемся, как лучше ухаживать за собой.

Готовьте кожу перед нанесением средства

Многие совершают главную ошибку — просто наносят крем или масло на сухую кожу, надеясь на волшебный эффект. Но если кожа не подготовлена, средство работает хуже.

«Перед нанесением используйте скраб или сухую щетку — это убирает ороговевшие клетки и улучшает проникновение активных компонентов. Помните, что эксфолиацию лучше делать пару раз в неделю, а вот сухое растирание можно использовать ежедневно перед душем. Вода должна быть теплой, но не горячей, чтобы не пересушить кожу. Кстати, попробуйте скраб с кофе, солью или сахаром — он не только отшелушивает, но и улучшает микроциркуляцию, усиливая действие крема», — объясняет эксперт.

Делайте массаж во время нанесения

Просто намазать крем недостаточно — он подействует лучше, если втирать его массажными движениями, круговыми и разминающими, двигаясь снизу вверх. Уделяйте по 5–10 минут каждой зоне, особенно бедрам, ягодицам и животу. Можно использовать деревянный массажер, роллер или банки — это усиливает эффект и помогает разогнать лимфу. Чем активнее массаж, тем лучше впитывается средство — кожа становится более восприимчивой к полезным компонентам.

Выбирайте средства с активными компонентами

Не все антицеллюлитные средства работают одинаково — важно обращать внимание на состав.

«Кофеин расщепляет жиры, подтягивает кожу, эфирные масла цитрусовых (апельсин, лимон, грейпфрут) — улучшают лимфоток, борются с отеками, экстракт морских водорослей насыщает кожу минералами, улучшает упругость. Капсаицин (экстракт красного перца) разогревает, улучшает кровообращение, а гиалуроновая кислота и коллаген — увлажняют и делают кожу эластичной», — рассказывает косметолог.

Наносите антицеллюлитные средства сразу после душа

Многие наносят крем или масло на абсолютно сухую кожу, но намного эффективнее делать это после душа, когда она более восприимчива к активным компонентам, так как поры раскрыты. Особенно хорошо это действует с маслами — они фиксируют влагу и делают кожу мягче и эластичнее.

Комплексный подход — ключ к успеху

Антицеллюлитные средства не работают в одиночку — их эффект заметен, если сочетать с другими методами ухода. Важно пить больше воды — это ускоряет выведение токсинов, ограничить сахар и быстрые углеводы, поскольку они задерживают жидкость и ухудшают состояние кожи. Очень хорошо параллельно делать упражнения на ноги и ягодицы — особенно приседания, выпады и прыжки.