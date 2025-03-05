Как выбирать одежду высоким женщинам с широкими плечами

Высокий рост и широкие плечи — это особая красота, сила и грация. Такой силуэт громко заявляет об атлетичности и элегантности, но иногда бывает сложно подобрать одежду, которая подчеркнет гармонию пропорций. Главная задача в таком случае — уравновесить верх и низ, добавить мягкости и женственности, а также подчеркнуть достоинства фигуры. Как это сделать — разбираемся вместе со стилистом Машей Ведерниковой.

Балансируйте силуэт: делайте акцент на нижнюю часть

Если плечи визуально шире бедер, важно создать баланс, добавив обем в нижней части образа. Какие вещи работают лучше всего?

«Юбки А-силуэта — подчеркивают талию и создают женственный контраст, широкие брюки, палаццо, расклешенные джинсы визуально уравновешивают пропорции. Брюки с защипами у пояса или кюлоты — добавляют объем и делают фигуру более пропорциональной. А если вам очень хочется носить узкие джинсы или облегающие юбки, сочетайте их с верхом с V-образным вырезом или драпировкой, чтобы не перегружать зону плеча», — объясняет эксперт.

Выбирайте правильные вырезы и горловину

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Неудачный вырез может сделать плечи еще шире, а удачный — добавить изящества и легкости. V-образный вырез, например, вытягивает силуэт и делает шею длиннее, в то время как асимметричные вырезы отвлекают внимание от ширины плеч.

Скругленные вырезы («лодочка») хороши, если плечи не слишком массивные, отлично смотрятся и глубокие овальные декольте. Чего стоит избегать? Горловины «хомут» и воротников-стойка — они делают верх более массивным, платьев и топов с квадратным вырезом — они расширяют верхнюю часть.

Избегайте массивных деталей в зоне плеч

Если не хотите подчеркивать ширину плеч, старайтесь избегать избыточных деталей в этой зоне.

«Замечательно подойдут жакеты прямого или полуприлегающего кроя без акцента на плечах, блузы с мягкими спущенными плечами — они визуально смягчают линию. Попробуйте рукава реглан или покрой „летучая мышь“ — они создают плавные линии и балансируют фигуру. Вариант рискованный, но порой очень эффектный — избыточный декор именно на плечах, но с элегантным вырезом», — предлагает стилист.

Правильные принты и ткани — ваши союзники

Высоким женщинам с широкими плечами лучше избегать горизонтальных линий и крупных узоров в верхней части. Какие принты и ткани помогут скорректировать силуэт: вертикальные линии и диагональные полосы вытягивают фигуру и создают баланс.

Гармонично смотрится однотонный верх и более яркий низ — это смещает акцент и визуально «уравновешивает» пропорции. Мягкие струящиеся ткани (шелк, вискоза, тонкий трикотаж) — создают женственный силуэт. А вот жестких, плотных тканей в верхней части лучше избегать, они усиливают массивность плеч, то же самое касается поперечных полос на плечах и груди.

Силуэт, который подчеркивает талию — ключ к гармонии

Если у вас широкие плечи, важно визуально очертить линию талии, чтобы создать силуэт «песочные часы». Платья и блузы с поясом акцентируют талию и делают образ более женственным.

Юбки с высокой посадкой — удлиняют ноги и создают гармоничный силуэт. а платья с запахом — подчеркивают женственные линии, не акцентируя плечи.